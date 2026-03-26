Trump kipakolt: kulisszatitkokat árult el a tűzszüneti tárgyalásokról, majd megfenyegette a rezsimet

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a közösségi médiában tette közzé a közel-keleti helyzettel kapcsolatos véleményét.

Trump a Truth Social-ön fogalmazta meg az iráni béketárgyalásokról a véleményét. Szerinte az iráni tárgyalók nagyon „furcsák”. Kijelentette, hogy a rezsim egyenesen „könyörgött” neki, hogy állapodjanak meg, amit már egyébként is szükségszerűnek nevez. Az amerikai elnök szerint a realitás ezt kívánja meg, mivel már „katonailag megsemmisültek, és esélyük sincs a visszatérésre”. Trump hozzátette, ennek fényében tévedés a kijelentés, hogy „vizsgálják a javaslatokat”, amiket Washington juttatott el hozzájuk.

Azzal folytatja, hogy megfenyegeti az iszlamista rezsimet, hogy cselekedjenek, ameddig erre van lehetőségük:

Jobb, ha hamarosan komolyan veszik a dolgot, mielőtt túl késő lenne, mert ha egyszer ez bekövetkezik, NINCS VISSZAFORDULÁS, és az nem lesz szép látvány!

– írja.

A napokban lázban tartja a közvéleményt, hogy merre alakul tovább a közel-keleti konfliktus. Az Egyesült Államok vezetője azt mondja, hogy a kulisszák mögött közvetítők segítségével zajlanak az egyeztetések, de ezt Irán tagadja.

