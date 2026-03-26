Trump megkongatta a vészharangot: az „őrült” rezsim hamarosan atomfegyverhez jut, azonnal lépni kellett

A politikus lényegében megmagyarázta, hogy miért volt szükség az Irán elleni katonai beavatkozásra. A korábbi nukleáris vádakat vette elő, valamint kijelentette, hogy szükség volt a műveletekre:

Tennünk kell valamit Iránnal, mert hamarosan atomfegyverrel fognak rendelkezni. És őrültek. Megőrültek, és meg kell állítanunk őket

– emelte ki Trump.

Az amerikai elnök szerint a B-2 stratégiai lopakodó bombázók korábbi bevetései biztosították, hogy a rezsim korábban atomfegyverhez jusson. Hozzátette, hogy a veszélyt az olyan elődök idézték elő, mint Barack Obama. A demokrata elnök 2015-ben kötött atomalkut Teheránnal, ám ezt Trump első kormánya később felrúgta. A republikánus politikus ebből az időszakból kiemelte a Kásszem Szolejmáni elleni támadást.

