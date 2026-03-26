Trump teljesen kiborult a NATO-ra: Amerika soha nem fogja elfelejteni azt, amit a szövetségesek tettek!

Donald Trump amerikai elnök dühös, csupa nagybetűvel kiírt üzenettel támadta be a NATO-t, miután a szövetség országai jelezték, hogy nem hajlandók katonai segítséget nyújtani az Irán elleni háborúban.

Az elnök üzenetét normális kapitalizáció mellett közöljük:

A NATO országai abszolút semmit nem tettek, hogy segítsenek a mostanra katonailag megsemmisített őrült ország, Irán ellen. Az USA-nak semmi nem kell a NATO-tól, de soha ne feledjük el ezt a nagyon fontos pillanatot”

– írta ki az elnök Truth Social oldalára, majd aláírta az üzenetet.

Trump elnök többször is kritizálta a NATO-t korábban, amiért nem voltak hajlandók segíteni neki a Hormuzi-szoros újranyitásában, a térség áruforgalmának biztosításában.

