Váratlan fordulat: különleges delegációt küldenek Amerikába az oroszok, nem akárki lesz a gépen
Oroszország a mai nap parlamenti delegációt küld az Egyesült Államokba – írta meg a News.ru.

Az orosz parlament alsóházának (Duma) képviselői amerikai kongresszusi képviselőkkel találkoznak majd, holnap pedig a szövetségi kormány vezetőivel egyeztetnek – írja a lap. Az utóbbi találkozónak a Donald Trump békeközpont ad majd otthont, Washingtonban.

A Moscow Times arról értesült:

az orosz delegációt a Duma házelnöke, Vjacseszláv Vologyin személyesen vezeti majd,

aki Vlagyimir Putyin elnök párttársa. Széljegyzeten érdemes megjegyezni: Vologyin az ukrajnai háború egyik leghangosabb pártolója, aki rendszeresen vádolja az Egyesült Államokat a háborúban való nyílt részvétellel és fenyegeti a NATO-t atomcsapással.

Vologyin mellett Vlagyimir Isakov, az orosz kommunista párt egyik honatyája is a delegáció része lesz – a delegáció többi tagjának neve egyelőre nem ismert.

Azt sem írták meg az orosz lapok, hogy pontosan kivel találkoznak majd a Duma képviselői, a témáról pedig szűkszavúan annyit írtak, hogy az „orosz-amerikai dialógus fenntartása” a cél.

Címlapkép forrása: Alessandro della Valle - Pool/Keystone via Getty Images

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

