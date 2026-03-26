  • Megjelenítés
Váratlan húzás: repülő erődöt csinálnak egy ártalmatlan gépből, hogy megmentsék a méregdrága vadászokat
Globál

Portfolio
Lengyelország megvizsgálja, hogy a hadrendben álló PZL M28 Skytruck szállítógépeit átalakíthatja-e fegyveres elfogó repülőgépekké. Ezeket a gépeket kifejezetten a kis sebességű drónok elleni védelemre optimalizálnák - írta meg az Army Recognition.

A javaslatot a PZL Mielec repülőgépgyár terjesztette elő. A Defence 24 március 19-i beszámolója szerint a lengyel fegyveres erők már aktívan tanulmányozzák egy kifejezetten drónelhárító repülőgép rendszeresítésének lehetőségét. A koncepció lényege, hogy a meglévő M28-as flottát géppuskákkal, szenzorrendszerekkel és irányított rakétákkal szerelnék fel. Ezzel egy teljesen új képességet hoznának létre a többrétegű légvédelmi rendszeren belül.

A nyilvánosságra került látványtervek szerint a Skytruckok elég komoly felszerelést kapnának: a gépek orrában egy távirányítású, forgatható fegyverplatform, a futóművek tövében egy-egy forgócsövű gépágyú, a szárnyakon 1-1 70 mm-es irányított rakéták indítására szolgáló sorozatvető, a géptörzsön jobb és bal oldalt is egy forgó csövű golyószóró, a hátsó rakodórámpán pedig egy .50-es kaliberű nehézgéppuska kapna helyet.

A PZL Mielec elsősorban a kamikaze és a felderítő drónok ellen szánja az új gépeket. Ezek az eszközök jellemzően alacsony sebességgel és kis magasságban repülnek.

Ilyen körülmények között a szuperszonikus vadászgépek bevetése nem hatékony ráadásul nagyon drága.

Még több Globál

Az átalakítás révén tehermentesítenék az F-16-os és az F-35-ös flottát, amelyeket így a magasabb prioritású feladatokra tarthatnának fenn.

A megoldás az ukrán harctereken megfigyelt taktikákra is reflektál, ahol akár több száz drónt is indítanak összehangolt hullámokban. Az ilyen jellegű fenyegetések elhárításához hosszú repülőidejű, alacsony üzemeltetési költségű platformra van szükség. Egy ilyen repülőgép egyetlen bevetés során több célpontot is képes lenne megsemmisíteni.

Maga a koncepció egyébként egyáltalán nem egyedülálló: az Egyesült Államok egyik legismertebb szárazföldi csapásmérő gépe, az AC-130 Spectre a C-130 Hercules katonai szállítógép fegyverekkel megpakolt variánsa, de a kisebb büdzséből működő haderők is pakoltak már rakétaindító síneket kis méretű utasszállítókra (például Libanon és Irak)

A projekt egyik legnagyobb előnye az időfaktor. Mivel meglévő repülőgépek átalakításáról van szó, a kezdeti hadműveleti képesség elérése évek helyett akár hetekre is lerövidülhet. Ez a megoldás lényegesen gyorsabb reakciót tesz lehetővé a folyamatosan fejlődő dróntechnológiai fenyegetésekkel szemben.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

