Váratlan válasz az ukrajnai drónveszélyre: azonnal felpörgették a tengerentúlon a modern harcászat legújabb csúcsfegyverét
Az L3Harris alabamai gyárában megkezdődött a VAMPIRE drónelhárító rendszer nagyüzemi gyártása. A vállalat ezzel a lépéssel a harcban már bizonyított eszköz gyorsabb szállítását kívánja biztosítani, hogy kielégítse a folyamatosan növekvő keresletet - írta az Army Recognition.

A 2026. március 24-én bejelentett huntsville-i gyártósor jelentősen növeli a lézerirányítású, 70 milliméteres rakétákat alkalmazó mobil rendszer kibocsátását. Az üzem rugalmas összeszerelési, tesztelési és telepítési kapacitással rendelkezik. Ennek köszönhetően járműre szerelhető, illetve konténeres változatok előállítására egyaránt alkalmas. Az L3Harris közlése szerint a létesítmény igény esetén tovább bővíthető.

A kapacitásnövelés közvetlen kiváltó oka az Ukrajnában tapasztalt, tartós drónfenyegetés, amely alapvetően formálta át a modern harcászatot.

Emellett felismerték, hogy a hasonló veszélyek világszerte egyre inkább érintik az amerikai erőket és a kritikus infrastruktúrát is. A vállalat célja, hogy a drónelhárító rendszerek az operatív igényekkel lépést tartva jussanak el a felhasználókhoz.

A VAMPIRE valójában nem csupán egyetlen "rakétavető", hanem egy moduláris fegyverrendszer. Az önálló, precíziós drónelhárító egység szinte bármilyen járműre, hajóra vagy konténeres platformra telepíthető. A rendszer magját a teleszkópos árbocra szerelt WESCAM MX-10D RSTA elektrooptikai és infravörös szenzor, valamint a Widow küldetésirányító szoftver alkotja. Utóbbi képes különböző érzékelők, rádiók, navigációs eszközök és további effektorok integrálására.

Váratlan húzás: repülő erődöt csinálnak egy ártalmatlan gépből, hogy megmentsék a méregdrága vadászokat

Bevándorlóországból kivándorlóország? – A német fiatalok döbbenetes hányada hagyná el hazáját

Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

A gyakorlatban ez az architektúra azt jelenti, hogy egy könnyű harcászati platform rövid hatótávolságú, mobil drónelhárító csomóponttá alakítható. Ez a csomópont önállóan képes felderíteni, célba venni és megsemmisíteni az ellenséges drónokat, anélkül, hogy egy nagyobb légvédelmi üteg beavatkozására kellene várnia.

Az alabamai gyártósor elindításával az L3Harris a VAMPIRE-t az egyik első olyan drónelhárító rendszerként pozicionálja, amely harcászati tapasztalatokra építve lépett a nagyüzemi sorozatgyártás fázisába.

Meglépte Brüsszel: rengeteg pénzt öntenek egy vadonatúj katonai programba az ukrajnai háború miatt

Erre senki sem számított: egyszerű dobozból csaphat le a láthatatlan precíziós eszköz

Váratlan húzás az Egyesült Államoktól: a frontvonalon is kinyomtatható az új drón

Címlapkép forrása: Getty Images

