Váratlan válasz az ukrajnai drónveszélyre: azonnal felpörgették a tengerentúlon a modern harcászat legújabb csúcsfegyverét

A 2026. március 24-én bejelentett huntsville-i gyártósor jelentősen növeli a lézerirányítású, 70 milliméteres rakétákat alkalmazó mobil rendszer kibocsátását. Az üzem rugalmas összeszerelési, tesztelési és telepítési kapacitással rendelkezik. Ennek köszönhetően járműre szerelhető, illetve konténeres változatok előállítására egyaránt alkalmas. Az L3Harris közlése szerint a létesítmény igény esetén tovább bővíthető.

A kapacitásnövelés közvetlen kiváltó oka az Ukrajnában tapasztalt, tartós drónfenyegetés, amely alapvetően formálta át a modern harcászatot.

Emellett felismerték, hogy a hasonló veszélyek világszerte egyre inkább érintik az amerikai erőket és a kritikus infrastruktúrát is. A vállalat célja, hogy a drónelhárító rendszerek az operatív igényekkel lépést tartva jussanak el a felhasználókhoz.

A VAMPIRE valójában nem csupán egyetlen "rakétavető", hanem egy moduláris fegyverrendszer. Az önálló, precíziós drónelhárító egység szinte bármilyen járműre, hajóra vagy konténeres platformra telepíthető. A rendszer magját a teleszkópos árbocra szerelt WESCAM MX-10D RSTA elektrooptikai és infravörös szenzor, valamint a Widow küldetésirányító szoftver alkotja. Utóbbi képes különböző érzékelők, rádiók, navigációs eszközök és további effektorok integrálására.

A gyakorlatban ez az architektúra azt jelenti, hogy egy könnyű harcászati platform rövid hatótávolságú, mobil drónelhárító csomóponttá alakítható. Ez a csomópont önállóan képes felderíteni, célba venni és megsemmisíteni az ellenséges drónokat, anélkül, hogy egy nagyobb légvédelmi üteg beavatkozására kellene várnia.

Az alabamai gyártósor elindításával az L3Harris a VAMPIRE-t az egyik első olyan drónelhárító rendszerként pozicionálja, amely harcászati tapasztalatokra építve lépett a nagyüzemi sorozatgyártás fázisába.

