Veszélyes lehet a kiskorúakra az egyik legnépszerűbb közösségi platform: eljárást indít az EU
Veszélyes lehet a kiskorúakra az egyik legnépszerűbb közösségi platform: eljárást indít az EU

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Snapchat ellen a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján. A gyanú szerint a közösségi platform nem tesz eleget a kiskorúak védelmére és az illegális tartalmak visszaszorítására vonatkozó kötelezettségeinek.

A Bizottság úgy véli,

a Snapchat nem rendelkezik megfelelő védelmi intézkedésekkel annak megakadályozására, hogy a gyermekeket szexuális kizsákmányolás vagy egyéb bűncselekmények céljából megkeressék a platformon.

Henna Virkkunen, az EU technológiai ügyekért felelős biztosa közleményében hangsúlyozta a probléma súlyosságát. Kiemelte: az internetes gyermekcsábítástól az illegális termékekhez való hozzáférésen át a kiskorúak biztonságát aláásó fiókbeállításokig a Snapchat figyelmen kívül hagyta a DSA előírásait, amelyek magas biztonsági követelményeket támasztanak minden felhasználó számára.

A brüsszeli szabályozó hatóságok a platform tartalommoderálási eszközeit is kifogásolták. Meglátásuk szerint ezek nem képesek hatékonyan megakadályozni az illegális termékek, például a kábítószerek terjedését. Ugyanez vonatkozik a korhatáros árucikkek, így az elektromos cigaretták és az alkohol értékesítésére irányuló tartalmakra is. A Bizottság egyúttal átveszi a holland hatóságok tavaly szeptemberben megkezdett vizsgálatát, amely kifejezetten az elektromos cigaretták kiskorúaknak történő értékesítésére fókuszált a Snapchaten.

Az uniós aggályok között szerepel továbbá a Snapchat önbevalláson alapuló életkor-ellenőrzési rendszere, amelyet a szabályozók elégtelennek tartanak. Emellett problémásnak ítélik a fiókbeállítások nem megfelelő alapértelmezett értékeit is. Szintén vizsgálnak olyan hiányosságokat, amelyek a megtévesztő felhasználói felületekhez, vagyis a sötét mintázatokhoz, valamint a bejelentési mechanizmusokhoz kapcsolódnak.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet értelmében a nagyon nagy online platformoknak hatékonyabban kell fellépniük az illegális és káros tartalmak ellen. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az éves globális árbevételük akár 6 százalékát kitevő bírsággal is sújthatók.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

