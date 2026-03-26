Zelenszkij kitálalt: eddig nem látott mértékű, súlyos csapást mértek az oroszokra

Ukrajna nagy hatótávolságú csapásokkal igyekszik nyomás alatt tartani az orosz energetikai infrastruktúrát, miután Washington az iráni háború miatt enyhített a Moszkva elleni olajszankciókon. A dróntámadások az orosz olajexport-kapacitás mintegy negyven százalékát megbénították. Ez az ország modern kori történetének legsúlyosabb kínálati zavarát okozta.

Volodimir Zelenszkij az enyhülő szankciós politikára reagálva nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek. Az ukrán elnök kijelentette:

A világban csökken az Oroszországra nehezedő nyomás.

Hozzátette, hogy Ukrajnának megvannak a saját szankciói,

mégpedig a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek.

Zelenszkij szerint ha Ukrajna nem válaszol az orosz támadásokra, Moszkva egyszerűen folytatja a háborút. Ebben az esetben a vezetés gondolni sem fog a tűzszünetre.

Washington ebben a hónapban harmincnapos mentességet adott egyes országoknak a tengeren rekedt, szankciók alá eső orosz kőolaj és kőolajtermékek felvásárlására. Ennek célja az iráni konfliktus miatt felbolydult globális energiapiacok stabilizálása volt. Az intézkedést Ukrajna európai szövetségesei élesen bírálták. Úgy vélik, a négy éve tartó háború lezárásához éppen a Moszkvára nehezedő nyomás fenntartására lenne szükség.

Az ukrán dróntámadások szerdán a balti-tengeri Uszty-Luga és Primorszk kikötőiben is leállították a kőolaj- és üzemanyag-berakodást. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közleménye szerint az Alfa különleges műveleti központ drónjai több mint kilencszáz kilométert repültek, hogy elérjék az uszty-lugai terminált. A tüzek füstje még Finnországból is látható volt.

A Reuters piaci adatokon alapuló számításai szerint a dróntámadások, egy jelentős csővezeték elleni vitatott akció, valamint a tartályhajók lefoglalása együttesen

Oroszország olajexport-kapacitásának legalább negyven százalékát bénította meg.

Ez a világ második legnagyobb olajexportőrét éppen akkor sújtja, amikor az iráni háború hatására a kőolaj világpiaci ára meghaladta a hordónkénti száz dollárt.

Csütörtökön a primorszki kikötőben ugyan újraindult a berakodás, de a megrongálódott infrastruktúra miatt a létesítmény csak csökkentett kapacitással működött. Az Interfax hírügynökség jelentése szerint a Transznyefty orosz állami csővezeték-monopólium megpróbálja más útvonalakra átirányítani a balti-tengeri kikötőkből kieső exportot.

Forrás: Reuters

