A Kreml intenzív hibrid műveletet indított Magyarországon – dermesztő lépésekről érkeztek jelentések

Március közepén egy oroszbarát bothálózat hamis és uszító jellegű állításokat kezdett terjeszteni. Az X-en tettek közzé egy professzionálisan elkészített videót, amelyet hamisan egy moldovai médiumnak tulajdonítottak.

A felvétel azt állította, hogy a magyarokat fegyverkezésre, a hatóságokkal szembeni ellenállásra és Orbán Viktor meggyilkolására buzdítják.

Ez a videó egy célzott és szokatlanul agresszív, Kreml-közeli kampány része az áprilisi magyar választások előtt – állítja az Antibot4Navalny nevű, orosz befolyásolási műveleteket nyomon követő csoport a kutatásaira hivatkozva.

A klip alig néhány nappal azelőtt jelent meg, hogy a Washington Post arról számolt be: az orosz titkosszolgálat egy Orbán Viktor miniszterelnök elleni merényletkísérlet megrendezését javasolta, hogy állítólag ezzel növeljék a kormánypártok újraválasztási esélyeit. A kutatók megjegyezték, hogy az időzítés rendkívül feltűnő.

A Matrjoska néven ismert orosz bothálózat ugyanis korábban jellemzően csak reagált a hírekre, nem pedig elébe ment az eseményeknek.

Az Antibot4Navalny szerint ez arra utalhat, hogy a hálózat mögött álló csoport ezúttal proaktívabb megközelítést alkalmaz. Ahelyett, hogy a meglévő narratívákat erősítené, most maga alakítja azokat, vagy pedig szorosabban együttműködik az orosz titkosszolgálatokkal.

Az Antibot4Navalny szerint a magyar választás az első olyan alkalom, amikor az orosz dezinformációs gépezet nyíltan terjeszt egy jelölt elleni halálos támadásról vagy katonai puccsról szóló narratívákat. Az Egyesült Államokban a Matrjoska hálózat is csak azután kezdett merényletelméleteket terjeszteni, hogy Donald Trump megsérült a butleri lövöldözésben.

Ezzel párhuzamosan orosz tisztviselők és Kreml-közeli kommentátorok azzal vádolják Ukrajnát és Európát, hogy kormánybuktatást készítenek elő Budapesten.

"Mindenki számára világos, hogy Ukrajna egy újabb Majdant készít elő Magyarországon" – írta a Telegramon Vlagyimir Kornyilov oroszbarát publicista. Ezzel a 2014-es ukrajnai forradalomra utalt, amely megdöntötte a Kreml-barát Viktor Janukovics hatalmát.

A Matrjoska viszonylag későn, nagyjából mindössze egy hónappal a szavazás előtt indította el a magyarországi kampányát. Összehasonlításképpen: Moldovában öt és fél, Örményországban pedig nyolc hónappal a választások előtt kezdődött meg a botok tevékenysége.Viszont Magyarországgal kapcsolatban naponta akár tíz videót is közzétesznek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán