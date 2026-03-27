Amerikai agytröszt: Moszkva olyan támadásra készül, ami évekig is eltarthat

Az ukrán légideszant-parancsnokság március 26-án jelentette be Berezove felszabadítását Olekszandrivka irányában. Ezzel
a lépéssel egy orosz kiszögellést sikerült felszámolniuk.
Az ukrán erők 2026. január vége óta jelentős taktikai eredményeket értek el Dél-Ukrajnában. Olekszandrivka és Huljajpole térségében két külön hadművelet zajlott. Ezek során összesen több mint 400 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel március közepéig. Az ISW a saját, konzervatív térképezési módszertanával legalább 334 négyzetkilométernyi visszafoglalt területet tudott igazolni január 1-je óta.
A déli ukrán ellentámadások tovagyűrűző hatást gyakorolnak a front más szakaszaira is. Az orosz hadvezetés március elején kénytelen volt elit katonai egységeket, köztük légideszantosokat (VDV) és tengerészgyalogosokat átcsoportosítani Donyeck megyéből a déli frontra. Ez a lépés valószínűleg felborította a tavaszi-nyári offenzíva terveit. Az ISW szerint az orosz haderő korábban sem bizonyult képesnek arra, hogy egyidejűleg több frontszakaszon is eredményes támadó hadműveleteket hajtson végre.
Az orosz erők március 17. és 21. között megkezdték a tavaszi-nyári offenzívát az úgynevezett erőd-öv ellen, e Donyeck megye nyugati, ukrán kézen lévő részét jelenti. Ez a vonal a H-20-as főút mentén húzódik Donyeck megyében, Kosztyantinyivka és Szlovjanszk között. A települések összesített lakossága a háború előtt meghaladta a 380 ezer főt.
Az orosz haderő korábban, 2014-ben és 2022-ben is megpróbálta bevenni az Erőd-övet, de mindkétszer kudarcot vallott. Az ISW értékelése szerint a háború ötödik évében egy ilyen offenzíva várhatóan
többéves művelet lenne, amely súlyos személyi és anyagi veszteségekkel járna.
Az orosz erők eddig semmilyen jelét nem adták annak, hogy képesek lennének gyorsan bekeríteni vagy elfoglalni az Erőd-övhöz hasonló méretű városokat. Jól példázza ezt Pokrovszk esete: a jóval kisebb, a háború előtt mindössze 60 ezres lakosú település bevétele csaknem két évig tartott.
Az orosz vezetés már a belföldi nyilvánosságban is igyekszik tompítani a várakozásokat. Andrej Kartapolov, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának elnöke március 26-án kijelentette, hogy "korai diadalmas tavaszi offenzíváról beszélni". A kosztyantinyivkai harcokat pedig a város mérete és az ukrán erődítmények miatt különösen nehéznek nevezte. A Kreml tisztában van azzal, hogy az erőd-öv katonai elfoglalása korántsem biztos. Éppen ezért diplomáciai úton követeli Ukrajna donyecki területeinek átadását. Ezzel a stratégiával megkímélné a saját erőforrásait, és kedvezőbb pozícióba kerülne egy esetleges jövőbeli, újabb invázióhoz.
