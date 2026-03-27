Áthatolt Irán Amerika védelmén: fontos vezető került kényes helyzetbe, a lehető legrosszabb pillanatban történt a támadás

Egy Iránhoz köthető hackercsoport bejelentette, hogy feltörte Kash Patelnek, az FBI igazgatójának személyes e-mail-fiókját. A támadók autentikusnak tűnő fényképeket és dokumentumokat tettek közzé az interneten, melyek az amerikai vezetőtől származnak.

A Handala Hack Team nevű csoport a saját weboldalán közölte, hogy Patel "mostantól a sikeresen feltört áldozatok listáján szerepel".

Az amerikai igazságügyi minisztérium egyik tisztviselője a Reutersnek megerősítette, hogy Patel e-mail-fiókját valóban feltörték.

Hozzátette, hogy az internetre kikerült anyagok hitelesnek tűnnek, ugyanakkor az FBI egyelőre hivatalos kapacitásban nem reagált a megkeresésekre.

A Handala palesztinpárti hacktivista csoportként határozza meg magát.

Nyugati kiberbiztonsági kutatók szerint azonban valójában az iráni állami kiberhírszerzés egyik fedőszervezetéről van szó.

