Bejelentette Amerika: heteken belül vége a háborúnak – De van egy dolog, aminek nagyon nem fog örülni a világ
Bejelentette Amerika: heteken belül vége a háborúnak – De van egy dolog, aminek nagyon nem fog örülni a világ

Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont a háború után lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi-szorosra – idézi Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Sky News.

Megvannak a céljaink és magabiztosak vagyunk abban, hogy közel állunk az elérésükhöz”

– mondta Rubio a G7 külügyminisztereinek csúcstalálkozóján, Franciaországban.

Rubio úgy látja:

nem hónapokon, hanem heteken belül véget érhet az iráni háború.

Hozzátette viszont, „lehet, hogy Irán úgy dönt,” hogy bevezet egyfajta vámrendszert a Hormuzi-szorosra.

A Sky News nem írt arról, hogy Rubio reflektált-e arra, hogy az USA mit szól ehhez a vámrendszerhez.

Arra is kitért, hogy Oroszország semmi olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatná Amerika katonai műveleteit Irán ellen.

Rubio beszélt arról is, hogy szerinte szárazföldi invázió nélkül is eléri majd az USA a háborús céljait.

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

