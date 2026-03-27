Bejelentette Amerika: heteken belül vége a háborúnak – De van egy dolog, aminek nagyon nem fog örülni a világ

Megvannak a céljaink és magabiztosak vagyunk abban, hogy közel állunk az elérésükhöz”
– mondta Rubio a G7 külügyminisztereinek csúcstalálkozóján, Franciaországban.
Rubio úgy látja:
nem hónapokon, hanem heteken belül véget érhet az iráni háború.
Hozzátette viszont, „lehet, hogy Irán úgy dönt,” hogy bevezet egyfajta vámrendszert a Hormuzi-szorosra.
A Sky News nem írt arról, hogy Rubio reflektált-e arra, hogy az USA mit szól ehhez a vámrendszerhez.
Arra is kitért, hogy Oroszország semmi olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatná Amerika katonai műveleteit Irán ellen.
Rubio beszélt arról is, hogy szerinte szárazföldi invázió nélkül is eléri majd az USA a háborús céljait.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
