Bejelentette Amerika: már a hétvégén elkezdődhet a béketárgyalás – Remélhetőleg hamarosan véget ér az iráni háború

Már a héten elkezdhet személyesen tárgyalni egymással Irán és az Egyesült Államok – jelentette be Steve Witkoff amerikai főtárgyaló a Sky News szerint.

Az amerikai diplomata azt mondta:

Úgy gondoljuk, lesz találkozó a héten. Nagyon reméljük, hogy lesz.”

Arra is kitért, hogy Amerika és Irán már most is tárgyal (közvetítőkön keresztül), Irán pozitív jelnek vette, hogy Donald Trump elnök nem támadja az ország energetikai infrastruktúráját, Amerika pedig azt, hogy Teherán elkezdte átengedni az olajtankereket a Hormuzi-szoroson.

Witkoff azért hozzátette: „lehet, hogy mi másképp értelmezzük a tárgyalások jelentését, mint ők” – valószínűleg ezzel arra utal, hogy Irán vezetői minden nap többször elmondják, hogy nincs semmilyen tárgyalás Washington és Teherán közt.

Szerintem az elnök szeretne békeszerződést, viszont hisz abban – én is hiszek abban -, hogy a békéhez erő kell. Nyomásgyakorlás nélkül nem tudsz leülni senkivel a tárgyalóasztalhoz

– mondta Witkoff.

Arra is kitért, hogy Amerika nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson, mert „nem lehet egy újabb Észak-Korea a Közel-Keleten.”

