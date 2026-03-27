Bejelentették az oroszok: elkezdődött a csata, ami eldönti a Donbasz sorsát – Célkeresztbe került az ukránok legnagyobb erődje

Az orosz erők elérték Szlovjanszk és Kramatorszk területét, a városok ostroma megkezdődött – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség meg nem nevezetett orosz katonai forrásokra hivatkozva.

A lap azt írja: az orosz katonák jelenlétét Donyeck központjában „az ukrán nacionalisták is elismerték”, illetve megvádolták a várost védő ukrán katonákat azzal, hogy „fosztogatni kezdtek.”

Ahogy a TASZSZ cikke is rámutat: Kramatorszk és Szlovjanszk Donyeck ukrán védelmének központja,

a két várost gyakorlatilag 2014 óta folyamatosan készítik fel egy orosz támadás elhárítására.

Ukrán térképeken nem látható orosz jelenlét sem Kramatorszk, sem Szlojanszk városban, a támadó csapatok kb. 12-15 kilométerre vannak a településektől, északról ráadásul Liman is védi Donyeck központi városait.

Drónokkal, tüzérségi eszközökkel viszont már valóban elérik az oroszok a két települést.

