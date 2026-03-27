Bekövetkezett, amitől sokan féltek: megindul Irán bosszúja, civil célpontokra nyitnak tüzet - Kiadták az evakuációs parancsot
Az iráni forradalmi gárda felszólította a közel-keleti térségben működő, amerikai és izraeli érdekeltségű ipari vállalatok dolgozóit, hogy haladéktalanul hagyják el munkahelyüket - írta meg a Sky News.

A Forradalmi Gárda közleménye szerint

az iráni erők megtorló csapásokat hajtanak végre új célpontok ellen,

mivel az Egyesült Államok és Izrael korábban számos támadást indított Irán ipari létesítményei ellen.

A szervezet figyelmeztetésében egyértelművé tette: a térségben található, amerikai tulajdonosi háttérrel rendelkező ipari cégek, valamint az Izraellel együttműködő nehézipari vállalatok dolgozói közvetlen veszélyben vannak.

A közlemény hangsúlyozza továbbá, hogy az érintett létesítmények egy kilométeres körzetében élő civileknek is el kell hagyniuk otthonaikat a várható támadások idejére.

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

