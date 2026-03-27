Betelt a pohár a gazdag közel-keleti államnál: saját hadihajóit veti be az Egyesült Államok oldalán, hatalmas koalíció épül
Az Egyesült Arab Emírségek közölte szövetségeseivel, hogy részt venne egy többnemzeti haditengerészeti műveletben, melynek célja a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása lenne közölte a Financial Times.

Abu-Dzabi az Egyesült Államoknak és más nyugati államoknak is jelezte csatlakozási szándékát.

A források szerint az arab ország saját haditengerészeti egységeket is a térségbe vezényelne.

Az Emírségek emellett aktívan lobbizik egy minél szélesebb körű nemzetközi koalíció létrehozása érdekében. Ezzel biztosítanák a hajózás zavartalanságát a Perzsa-öböl stratégiai jelentőségű vízi útjain.

A lépés az Iránnal szemben egyre keményedő emírségi álláspontot tükrözi. Jelenleg ugyanis az ország viseli a Teherán által indított, amerikai és izraeli hadműveletekre válaszul adott megtorlás legnagyobb terhét. "A hangsúly azon van, hogy a lehető legszélesebb nemzetközi erőt hozzák létre. Ez nem arról szól, hogy háborúba lépjünk Iránnal. Irán indított háborút a globális gazdaság ellen, és a nemzetközi közösségnek határozottan fel kell lépnie" – fogalmazott egy, a helyzetet jól ismerő forrás.

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreünk a közel-keleti háborúról pénteken

Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

Trump bejelentette: 10 napra felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat

Az Egyesült Arab Emírségek Bahrejnnel közösen egy ENSZ Biztonsági Tanácsi határozattervezeten is dolgozik. Ez nemzetközi jogi mandátumot biztosítana a felálló műveleti erőnek. A kezdeményezést ugyanakkor Oroszország és Kína is megvétózhatja a Biztonsági Tanácsban.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Ez is érdekelhet
Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Szétbombázta az orosz hadsereg Odesszát, Leningrádra mért csapást Ukrajna - Csütörtöki híreink az ukrán frontról percről percre
Zelenszkij kitálalt: eddig nem látott mértékű, súlyos csapást mértek az oroszokra
