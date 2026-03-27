Betelt a pohár a gazdag közel-keleti államnál: saját hadihajóit veti be az Egyesült Államok oldalán, hatalmas koalíció épül

Abu-Dzabi az Egyesült Államoknak és más nyugati államoknak is jelezte csatlakozási szándékát.

A források szerint az arab ország saját haditengerészeti egységeket is a térségbe vezényelne.

Az Emírségek emellett aktívan lobbizik egy minél szélesebb körű nemzetközi koalíció létrehozása érdekében. Ezzel biztosítanák a hajózás zavartalanságát a Perzsa-öböl stratégiai jelentőségű vízi útjain.

A lépés az Iránnal szemben egyre keményedő emírségi álláspontot tükrözi. Jelenleg ugyanis az ország viseli a Teherán által indított, amerikai és izraeli hadműveletekre válaszul adott megtorlás legnagyobb terhét. "A hangsúly azon van, hogy a lehető legszélesebb nemzetközi erőt hozzák létre. Ez nem arról szól, hogy háborúba lépjünk Iránnal. Irán indított háborút a globális gazdaság ellen, és a nemzetközi közösségnek határozottan fel kell lépnie" – fogalmazott egy, a helyzetet jól ismerő forrás.

Az Egyesült Arab Emírségek Bahrejnnel közösen egy ENSZ Biztonsági Tanácsi határozattervezeten is dolgozik. Ez nemzetközi jogi mandátumot biztosítana a felálló műveleti erőnek. A kezdeményezést ugyanakkor Oroszország és Kína is megvétózhatja a Biztonsági Tanácsban.

