Brit hírszerzés: Moszkva titokban már régebb óta együttműködik a rezsimmel, mint a háború kezdete

Az Egyesült Királyság Védelmi Hírszerzése friss jelentése az orosz-iráni együttműködéssel kapcsolatban fogalmaz meg állításokat.

A brit hírszerzési jelentés arról ír, hogy Oroszország nagy valószínűséggel

már az izraeli-amerikai támadást megelőzően is megosztott információkat Iránnal.

Leírják, hogy a két hatalom együttműködése kiterjed a kiképzésekre, a hírszerzési információk átadására. Elsősorban a pilóta nélküli légi rendszerek technológiája és üzemeltetése, valamint az elektronikus hadviselés területén segíti Moszkva Teheránt. A megosztott tudás kulcsfontosságú lehet, mivel valós harci cselekményeken alapulnak.

Irán drónokkal támadja a Közel-Kelet országait, melyeket az iszlamista rezsim az Egyesült Államokat támogatónak tart. Az elmúlt hetekben több katonai bázist és energetikai infrastruktúrát ért támadás, de több eszköz lakóterületre csapódott be.

