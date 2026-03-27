Döntött a hadsereg: teljesen új alapokra helyezik a legendás amerikai harckocsit, mutatjuk a részleteket

A Detroitban idén bemutatott M1E3 prototípus szakít az Abrams korábbi, fokozatos fejlesztési logikájával. A harckocsi könnyebb, modulárisabb kialakítást kapott, amelyet kifejezetten a nagy intenzitású, kihívásokkal teli harctéri környezetre terveztek. A hadsereg célja a jármű teljesítményének csapatpróbákon történő igazolása, mielőtt 2027 környékén döntenének a sorozatgyártásról. A projekt jóváhagyásának feltétele, hogy a harckocsi maradéktalanul megfeleljen a túlélőképességi, mozgékonysági és fenntarthatósági követelményeknek. A tervezés során kiemelt szempont volt a logisztikai lábnyom csökkentése, a hatékonyabb energiagazdálkodás, valamint a hálózatalapú harcvezetési rendszerekkel való szorosabb integráció.

Az M1E3 fejlesztése egy 2023-as stratégiai döntésen alapul.

Ennek keretében a hadsereg elvetette az M1A2 SEPv4 korszerűsítési programot, és inkább egy mélyrehatóbb, átfogó újratervezés mellett döntött.

A fejlesztést az Abrams harckocsicsalád fővállalkozója, a General Dynamics Land Systems vezeti, egy ipari partnerekből álló konzorciummal együttműködve. A hajtásláncot a Caterpillar, a sebességváltót pedig a SAPA szállítja. Az autonóm funkciókért az Anduril Industries és az Applied Intuition felel, míg a korai prototípusok integrációs munkálataiban a Roush is részt vesz.

A hadsereg már átvette az első járművet. A további példányok 2026 folyamán érkeznek meg, amelyekből a tervek szerint egy szakaszszintű tesztköteléket állítanak majd fel.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons