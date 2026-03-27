  • Megjelenítés
Drasztikus lépés jön Ausztriában: betiltják a közösségi média használatát a gyerekeknek
Globál

Portfolio
Ausztria hárompárti kormánya bejelentette, hogy betiltja a közösségimédia-használatot a 14 év alatti gyermekek számára. A kabinet tagjai pénteken ismertették a tilalom alapelveiről szóló megállapodást. A pontos végrehajtás módja azonban egyelőre kidolgozás alatt áll.

A lépés célja, hogy megvédjék a gyerekeket a "függőséget okozó algoritmusoktól", valamint az olyan káros tartalmaktól, mint például a szexuális visszaélések. Andreas Babler szociáldemokrata alkancellár hangsúlyozta:

Nem nézzük tovább tétlenül, ahogy ezek a platformok függővé teszik, és gyakran meg is betegítik gyermekeinket.

Hozzátette, hogy a közösségi médiához kapcsolódó kockázatokat túl sokáig figyelmen kívül hagyták, így most jött el a cselekvés ideje.

A kormány a tervek szerint június végéig készíti el a tilalomról szóló törvénytervezetet.

Még több Globál

A kabinet ugyanakkor egyelőre nem tudta megmondani, pontosan mikortól lép életbe a korlátozás.

A döntéshozók nem kívánnak konkrét platformokat megnevezni. A szabályozás alapját ehelyett az adja majd, hogy mennyire okoznak függőséget az adott szolgáltatás algoritmusai. Döntő szempont lesz az is, hogy megjelenik-e a felületeken szexualizált erőszakot ábrázoló tartalom.

Ausztria ezzel egy nemzetközi trendhez csatlakozik. Ausztrália 2025 decemberében elsőként vezetett be hasonló tilalmat a 16 év alattiak számára. Franciaországban pedig a nemzetgyűlés alsóháza januárjában szavazta meg a 15 év alattiak kizárását a közösségi platformokról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility