Drasztikus lépés jön Ausztriában: betiltják a közösségi média használatát a gyerekeknek

A lépés célja, hogy megvédjék a gyerekeket a "függőséget okozó algoritmusoktól", valamint az olyan káros tartalmaktól, mint például a szexuális visszaélések. Andreas Babler szociáldemokrata alkancellár hangsúlyozta:
Nem nézzük tovább tétlenül, ahogy ezek a platformok függővé teszik, és gyakran meg is betegítik gyermekeinket.
Hozzátette, hogy a közösségi médiához kapcsolódó kockázatokat túl sokáig figyelmen kívül hagyták, így most jött el a cselekvés ideje.
A kormány a tervek szerint június végéig készíti el a tilalomról szóló törvénytervezetet.
A kabinet ugyanakkor egyelőre nem tudta megmondani, pontosan mikortól lép életbe a korlátozás.
A döntéshozók nem kívánnak konkrét platformokat megnevezni. A szabályozás alapját ehelyett az adja majd, hogy mennyire okoznak függőséget az adott szolgáltatás algoritmusai. Döntő szempont lesz az is, hogy megjelenik-e a felületeken szexualizált erőszakot ábrázoló tartalom.
Ausztria ezzel egy nemzetközi trendhez csatlakozik. Ausztrália 2025 decemberében elsőként vezetett be hasonló tilalmat a 16 év alattiak számára. Franciaországban pedig a nemzetgyűlés alsóháza januárjában szavazta meg a 15 év alattiak kizárását a közösségi platformokról.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
