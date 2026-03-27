Ez nagyon fáj Oroszországnak: havonta több milliárd dolláros kiesést okoz Ukrajna csapása

A csütörtök éjjelről péntekre virradó támadássorozat során ukrán kamikazedrónok több hullámban csaptak le az uszty-lugai olajkikötőre. A NASA pénteki műholdfelvételei szerint a területen mintegy hatszáz hektáron pusztítottak a lángok. A tüzek főként a kikötő északi részén található 30-35 olajtárolóra, valamint a tartályvagonok által használt vasúti pályaszakaszra koncentrálódtak. A hétfői első csapások nyomán keletkezett tüzek egy része még csütörtök estére sem aludt ki.
A Szentpétervártól északra fekvő primorszki olajkikötőt szintén újabb találatok érték.
A pénteki műholdfelvételek alapján a létesítmény teljes, nagyjából négy négyzetkilométeres területe lángokban állt. A Bloomberg szerdai jelentése szerint az Uszty-Luga és Primorszk elleni ukrán csapások az orosz nyersolajexport-kapacitás legalább negyven százalékát megbénították. Ez a két kikötő együttesen az Orosz Föderáció tengeri üzemanyag-kivitelének mintegy negyven százalékát bonyolítja le. A marinetraffic.com hajóforgalmi adatai alapján pénteken mindkét kikötő teljesen üres volt, egyetlen tartályhajó sem tartózkodott ott.
A leállás havonta 6-9 milliárd dolláros exportbevétel-veszteséget jelent Moszkva számára.
A balti olajinfrastruktúrán kívül az ukrán drónok szerdán a viborgi hajógyárat is megtámadták. Itt súlyosan megrongálták és részben felborították a Purga nevű, építés alatt álló sarkvidéki jégtörő járőrhajót. Az orosz független ASTRA hírügynökség beszámolója szerint Uszty-Lugában ugyanazon a napon három kikötött olajszállító tartályhajót, öt üzemanyagtárolót és egy szivattyúállomást is találat ért. Emellett kőolaj-feldolgozó egységek – köztük egy krakkolótorony –, valamint egyéb kikötői létesítmények is megsérültek.
A csapások elkövetését az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a fegyveres erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erői (USF) vállalták magukra. Robert Brovdi, az USF parancsnoka a hétfőtől csütörtökig terjedő 72 órás időszak eredményeit összegezve kiemelte a primorszki és az uszty-lugai terminálok elleni sikeres műveleteket. Emellett a leningrádi régióban található kirisi olajfinomítót ért támadást is hangsúlyozta. A parancsnok az akciókat az elit 1. USF-ezred érdemének tulajdonította.
A címlapkép illusztráció, azon egy orosz támadás utáni füst látható 2022-ben az ukrajnai Liszicsanszk közelében. Címlapkép forrása: Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Ez nagyon fáj Oroszországnak: havonta több milliárd dolláros kiesést okoz Ukrajna csapása
Folyamatosan jöttek a támadások.
