Ez nem mehet így tovább: lépni fog az ENSZ – Nekimennek a Hormuzi-krízis kezelésének
Az ENSZ az imént bejelentette: munkacsoportot hoznak létre, melynek célja a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri kereskedelem zavaraiból eredő humanitárius krízis következmények kezelése - írta meg az AA.
Stéphane Dujarric, az ENSZ szóvivője sajtótájékoztatóján elmondta: a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának akadozása az elkövetkező hónapokban tovagyűrűző hatással lehet a humanitárius helyzetre és a mezőgazdasági termelésre egyaránt.

Az ENSZ ezért munkacsoportot hoz létre, melynek feladata a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának, elsősorban a trágyakereskedelemnek biztosítása.

Az ENSZ amiatt aggódik, hogy az iráni háború hatásaként műtrágyakrízis is kialakul, amely a globális élelmezési láncokra nézve is súlyos csapást mérhet.

António Guterres ENSZ-főtitkár Jorge Moreira da Silvát, az ENSZ Projektszolgálati Irodájának (UNOPS) ügyvezető igazgatóját és egyben főtitkárhelyettest nevezte ki a munkacsoport vezetőjének.

Dujarric azt is bejelentette, hogy az érintett tagállamokkal folytatott politikai egyeztetéseket Guterres személyes megbízottja, Jean Arnault vezeti majd.

Úgy látja, hogy ha a munkacsoport sikerrel jár majd, ez megnyithatja majd az utat az iráni háború diplomáciai rendezése felé is.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

