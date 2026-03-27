Felfedte Putyin tervét a német politikus: valójában egyetlen dolog van az orosz akció mögött

Johann Wadephul német külügyminiszter a franciaországi G7-csúcstalálkozón nyilatkozott az újságíróknak. Kijelentette, hogy Moszkva hírszerzési információkat oszt meg Teheránnal a lehetséges csapásmérési célpontokról. A tárcavezető szerint Putyin cinikusan arra számít, hogy a közel-keleti eszkaláció elvonja a figyelmet az Ukrajnában elkövetett bűncselekményeiről.

Ennek a számításnak nem szabad beválnia. Nagyon világosan látjuk, milyen szorosan összefonódik a két konfliktus. Oroszország nyilvánvalóan információkkal támogatja Iránt a lehetséges célpontokról

- fogalmazott Wadephul.

A miniszter arról is beszámolt, hogy személyesen egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélésen ismertette Berlin álláspontját:

Németország kész részt venni a Hormuzi-szoros térségének stabilizálásában a hadműveletek lezárultát követően.

Az iráni háború következtében az olajárak történelmi csúcsra emelkedhetnek. Ez Putyin számára akár 250 milliárd dolláros bevételt is jelenthet. Ez az összeg lehetővé tenné a Kreml számára az Ukrajna elleni háború további finanszírozását. A két konfliktus így nemcsak geopolitikailag, hanem gazdaságilag is szorosan összekapcsolódik.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images