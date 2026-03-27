Hamarosan megjön a végleges válasz Iránból: ezen áll vagy bukik a háború sorsa, Amerika fordulatot vár
Irán várhatóan ma hivatalos választ ad az Egyesült Államok 15 pontos béketervére, a CBS washingtoni forrásokból úgy értesült, hogy a Fehér Ház "óvatosan optimista" a háború lezárásának esélyeivel kapcsolatosan.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott csütörtökön jelentette be, hogy a washingtoni kormányzat Pakisztán közvetítésével egy

15 pontos békejavaslat-csomagot nyújtott át Iránnak.

A CBS forrásai szerint a Fehér Ház munkatársai óvatos optimizmussal tekintenek a háború lezárásának esélyeire az eddigi közvetett kommunikáció alapján.

Az Iránnal való kommunikációban Marco Rubio külügyminiszter, JD Vance alelnök, valamint Steve Witkoff és Jared Kushner is részt vesz. Közvetítőként elsősorban Pakisztán és Törökország tevékenykedik - közvetítőkre azért van szükség, mert Washington és Teherán nem tart fenn egymással hivatalos kapcsolatot.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

