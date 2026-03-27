Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

A katari hatóságok sms-ben kérik a lakosságot arra, hogy ne hagyják el otthonaikat és ne menjenek ablakok közelébe. A héten ez az első alkalom, hogy az olajmonarchia ilyen figyelmeztetést ad ki.

(Al Jazeera)

FRISSÍTÉS: alig pár perccel a riasztás után a katari hatóságok közölték, hogy a légvédelem lelőtte az ország légtere felé tartó fegyvereket. A jelenlegi tervek szerint vasárnap az iskolák visszaállnak a jelenléti oktatásra (Katarban a munkahetek vasárnaptól csütörtökig tartanak).