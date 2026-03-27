Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Letartóztatások Iszfahánban
Az iráni nagyvárosban a hatóságok legalább 15 embert vettek őrizetbe azért, mert "szenzitív információkat" (katonai létesítményeket, a nyugati csapások okozta károkat) osztottak meg a közösségi médiában.
Dél-Izraelt lőtte Irán
Nyolc órányi szünet után újra rakétázza Irán a zsidó államot. A légvédelmi szirénák várhatóan az ország déli részében fognak szólni.
Bejelentette az iráni szóvivő: szabad célpontok a hotelek
Az iráni fegyveres erők szóvivője szerint amennyiben a közel-keleti államok szállodái szállást biztosítanak az amerikai fegyveres erők tagjainak, úgy legitim célponttá válnak Teherán számára.
Lebombázta az IDF a jazdi fegyvergyárat
Az izraeli fegyveres erők közleménye szerint lebombázták az irán közepén található jazdi fegyvergyárat. A komplexum a tengeri fegyverrendszerek (hajóelhárító rakéták, tengeri aknák) legfontosabb gyártási helyszíne.
Bahreinben is szólnak a szirénák
A bahreini belügyminiszter arra kéri a lakosságot, hogy keressenek menedéket, Kuvait és Katar után tehát valószínűleg Bahreint is támadás fogja érni.
A héten először ad ki riasztást Katar
A katari hatóságok sms-ben kérik a lakosságot arra, hogy ne hagyják el otthonaikat és ne menjenek ablakok közelébe. A héten ez az első alkalom, hogy az olajmonarchia ilyen figyelmeztetést ad ki.
FRISSÍTÉS: alig pár perccel a riasztás után a katari hatóságok közölték, hogy a légvédelem lelőtte az ország légtere felé tartó fegyvereket. A jelenlegi tervek szerint vasárnap az iskolák visszaállnak a jelenléti oktatásra (Katarban a munkahetek vasárnaptól csütörtökig tartanak).
Dróntámadás Katarban
A kuvaiti hatóságok jelentése szerint dróntámadás érte a szuvaiki kikötőt. Áldozatok nincsenek.
Kiderülhetett, hol lesznek az amerikai-iráni tárgyalások
Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy hamarosan közvetlen tárgyalásokra is sor kerülhet Washington és Teherán között. A helyszín Pakisztán lesz.
(Times of Israel nyomán)
Soha nem látott mértékben menekülnek a befektetők a világ egyik legnagyobb gazdaságából az iráni háború miatt
Rekordösszegű, 12 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki a külföldi befektetők márciusban az indiai részvénypiacról. Az eladási hullámot az indította el, hogy az iráni háború megzavarta az olaj- és gázellátást, ami megterhelte a gazdaságot, és felerősítette a lassulástól való félelmeket - tudósított a Cnbc.
Betelt a pohár a gazdag közel-keleti államnál: saját hadihajóit veti be az Egyesült Államok oldalán, hatalmas koalíció épül
Az Egyesült Arab Emírségek közölte szövetségeseivel, hogy részt venne egy többnemzeti haditengerészeti műveletben, melynek célja a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása lenne közölte a Financial Times.
Robbanások Iránban
Teheránból és Iszfahánból is több robbanást jelentettek a kora reggeli órákban. Az Iran Internationalnek nyilatkozó emberek "példátlannak" nevezték a támadások méretét. Valószínűleg az izraeli légierő gépei dolgoztak.
FRISSÍTÉS: a Times of Israel értesülései szerint Teheránban rakétaösszeszerelő üzemeket bombzott az izraeli légierő.
Republikánus képviselő: nincs kiugrási stratégiánk
Nancy Mace republikánus kongresszusi képviselő aggodalmát fejezte ki az iráni fejlemények miatt. A politikus szerint a legutóbbi megbeszélések alapján egyértelmű, hogy Trumpnak nincs kiugrási stratégiája Iránban, és aggódik a háború elhúzódása miatt.
(CBS)
Összeül az ENSZ BT
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli zárt ajtós ülést hívott össze ma reggelre. Az ülést orosz kérésre a soros elnök Egyesült Államok hívta össze, a téma a civil infrastruktúrák elleni amerikai-izraeli támadás lesz.
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreünk a közel-keleti háborúról pénteken
Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
