Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreünk a közel-keleti háborúról pénteken
Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
Betelt a pohár a gazdag közel-keleti államnál: saját hadihajóit veti be az Egyesült Államok oldalán, hatalmas koalíció épül

Az Egyesült Arab Emírségek közölte szövetségeseivel, hogy részt venne egy többnemzeti haditengerészeti műveletben, melynek célja a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása lenne közölte a Financial Times.

Robbanások Iránban

Teheránból és Iszfahánból is több robbanást jelentettek a kora reggeli órákban. Az Iran Internationalnek nyilatkozó emberek "példátlannak" nevezték a támadások méretét. Valószínűleg az izraeli légierő gépei dolgoztak.

FRISSÍTÉS: a Times of Israel értesülései szerint Teheránban rakétaösszeszerelő üzemeket bombzott az izraeli légierő.

Republikánus képviselő: nincs kiugrási stratégiánk

Nancy Mace republikánus kongresszusi képviselő aggodalmát fejezte ki az iráni fejlemények miatt. A politikus szerint a legutóbbi megbeszélések alapján egyértelmű, hogy Trumpnak nincs kiugrási stratégiája Iránban, és aggódik a háború elhúzódása miatt.

Összeül az ENSZ BT

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli zárt ajtós ülést hívott össze ma reggelre. Az ülést orosz kérésre a soros elnök Egyesült Államok hívta össze, a téma a civil infrastruktúrák elleni amerikai-izraeli támadás lesz.

Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható el.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

