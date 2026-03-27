Betelt a pohár a gazdag közel-keleti államnál: saját hadihajóit veti be az Egyesült Államok oldalán, hatalmas koalíció épül
Az Egyesült Arab Emírségek közölte szövetségeseivel, hogy részt venne egy többnemzeti haditengerészeti műveletben, melynek célja a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása lenne közölte a Financial Times.
Robbanások Iránban
Teheránból és Iszfahánból is több robbanást jelentettek a kora reggeli órákban. Az Iran Internationalnek nyilatkozó emberek "példátlannak" nevezték a támadások méretét. Valószínűleg az izraeli légierő gépei dolgoztak.
FRISSÍTÉS: a Times of Israel értesülései szerint Teheránban rakétaösszeszerelő üzemeket bombzott az izraeli légierő.
Republikánus képviselő: nincs kiugrási stratégiánk
Nancy Mace republikánus kongresszusi képviselő aggodalmát fejezte ki az iráni fejlemények miatt. A politikus szerint a legutóbbi megbeszélések alapján egyértelmű, hogy Trumpnak nincs kiugrási stratégiája Iránban, és aggódik a háború elhúzódása miatt.
(CBS)
Összeül az ENSZ BT
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli zárt ajtós ülést hívott össze ma reggelre. Az ülést orosz kérésre a soros elnök Egyesült Államok hívta össze, a téma a civil infrastruktúrák elleni amerikai-izraeli támadás lesz.
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreünk a közel-keleti háborúról pénteken
Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
