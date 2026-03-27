Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreünk a közel-keleti háborúról pénteken

Teheránból és Iszfahánból is több robbanást jelentettek a kora reggeli órákban. Az Iran Internationalnek nyilatkozó emberek "példátlannak" nevezték a támadások méretét. Valószínűleg az izraeli légierő gépei dolgoztak.

(Iran International)

FRISSÍTÉS: a Times of Israel értesülései szerint Teheránban rakétaösszeszerelő üzemeket bombzott az izraeli légierő.