Kemény üzenet jött Trump jobbkezétől: "Ukrajna nem Amerika háborúja" – Durván képmutató lett Európa?

Amikor arról kérdezték, hogy Donald Trump újfent bírálta a NATO-t, amiért a védelmi szövetség nem sietett Amerika segítségére az iráni háborúban, Rubio elmondta: az elnök "megfigyelése" az, hogy

folyamatosan az Egyesült Államok segítségét kérik egy háborúban, [...] de amikor az Egyesült Államoknak szüksége volt rá, nem kapott pozitív választ.

A külügyminiszter ezután leszögezte:

Azt hiszem, néhány európai vezető azt mondta, hogy ez nem Európa háborúja. Nos, Ukrajna nem Amerika háborúja, mégis többet tettünk hozzá a harchoz, mint bármely más ország a világon.

Rubio szerint "ez egy olyan megvizsgálandó dolog lesz, amit az elnöknek a jövőben figyelembe kell vennie."

A Trump nemzetbiztonsági tanácsadójaként is szolgáló volt szenátort arról ugyancsak kérdezték, aggódik-e, hogy milyen fogadtatásban részesülhet Európában. Rubio erre válaszul kijelentette: "nem azért vagyok ott, hogy boldoggá tegyem őket."

Személyes szinten mindegyikükkel kijövök, és nagyon körültekintően együttműködünk ezekkel a kormányokkal, de akiknek a boldoggá tételében érdekelt vagyok, az az Egyesült Államok népe. Nekik dolgozom. Nem Franciaországnak, Németországnak vagy Japánnak dolgozom

- tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images