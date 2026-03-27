Rubio szerint

az Egyesült Államok semmilyen módon nem követelte Ukrajnától, hogy vonja ki csapatait a Donbaszból.

Ez hazugság. Láttam, amikor ezt mondta, és sajnálatos, hogy ilyeneket állít, mert tudja, hogy ez nem igaz"

– szögezte le az amerikai diplomácia vezetője.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ukrán félnek egészen mást közöltek. A biztonsági garanciák csak a háború lezárultával lépnek hatályba, és ezeket nem kötötték területi engedményekhez.

Nem tudom, miért mond ilyeneket. Egyszerűen nem igaz"

– tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

Zelenszkij elnök korábban azt állította, hogy az Egyesült Államok arra kérte, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a Donbászból a biztonsági garanciákért cserébe. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, Washington "magas szinten" kész véglegesíteni a biztonsági garanciákra vonatkozó megállapodást, amint Kijev megteszi a kért lépést. Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy egy ilyen forgatókönyv Ukrajna és egész Európa biztonságát veszélyeztetné.

