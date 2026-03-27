Kiakadt Donald Trump jobbkeze: azt mondta, Zelenszkij egyszerűen hazudik
Marco Rubio amerikai külügyminiszter hazugságnak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentését, aki korábban azt állította, hogy Washington biztonsági garanciákért cserébe az ukrán csapatok donbászi kivonását szabta feltételül - írta meg a RBK.

Rubio szerint

az Egyesült Államok semmilyen módon nem követelte Ukrajnától, hogy vonja ki csapatait a Donbaszból.

Ez hazugság. Láttam, amikor ezt mondta, és sajnálatos, hogy ilyeneket állít, mert tudja, hogy ez nem igaz"

– szögezte le az amerikai diplomácia vezetője.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ukrán félnek egészen mást közöltek. A biztonsági garanciák csak a háború lezárultával lépnek hatályba, és ezeket nem kötötték területi engedményekhez.

Nem tudom, miért mond ilyeneket. Egyszerűen nem igaz"

– tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

Zelenszkij elnök korábban azt állította, hogy az Egyesült Államok arra kérte, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a Donbászból a biztonsági garanciákért cserébe. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, Washington "magas szinten" kész véglegesíteni a biztonsági garanciákra vonatkozó megállapodást, amint Kijev megteszi a kért lépést. Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy egy ilyen forgatókönyv Ukrajna és egész Európa biztonságát veszélyeztetné.

Címlapkép forrása: Oleksandr Magula/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

