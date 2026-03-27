Kiakadt Donald Trump jobbkeze: azt mondta, Zelenszkij egyszerűen hazudik

Rubio szerint
az Egyesült Államok semmilyen módon nem követelte Ukrajnától, hogy vonja ki csapatait a Donbaszból.
Ez hazugság. Láttam, amikor ezt mondta, és sajnálatos, hogy ilyeneket állít, mert tudja, hogy ez nem igaz"
– szögezte le az amerikai diplomácia vezetője.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ukrán félnek egészen mást közöltek. A biztonsági garanciák csak a háború lezárultával lépnek hatályba, és ezeket nem kötötték területi engedményekhez.
Nem tudom, miért mond ilyeneket. Egyszerűen nem igaz"
– tette hozzá az amerikai külügyminiszter.
Zelenszkij elnök korábban azt állította, hogy az Egyesült Államok arra kérte, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a Donbászból a biztonsági garanciákért cserébe. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, Washington "magas szinten" kész véglegesíteni a biztonsági garanciákra vonatkozó megállapodást, amint Kijev megteszi a kért lépést. Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy egy ilyen forgatókönyv Ukrajna és egész Európa biztonságát veszélyeztetné.
Címlapkép forrása: Oleksandr Magula/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
