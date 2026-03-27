Kiderült a sikeres fogyás titka: ezt az alapvető hibát követik el sokan a diéta során

A philadelphiai Drexel Egyetem kutatói 112 túlsúlyos vagy elhízott felnőtt étkezési naplóit elemezték. Ezeket az adatokat egy strukturált viselkedésterápiás súlycsökkentő program során, önbevallás alapján gyűjtötték. A 12 hetes vizsgálati időszakban azok a résztvevők, akik rendszeresen ugyanazokat az ételeket és nassolnivalókat választották, átlagosan 5,9 százalékos testsúlycsökkenést értek el. Esetükben a napi kalóriabevitel is jóval kevesebbet ingadozott. Ezzel szemben a változatosabb étrendet követők átlagosan csupán 4,3 százalékot fogytak.

Az eredmények arra utalnak, hogy a minket körülvevő hatalmas élelmiszerkínálat és az állandó választási kényszer akadályozhatja a fogyókúra sikerét.

Az egészséges étrend fenntartása a mai élelmiszer-környezetben állandó erőfeszítést és önkontrollt igényel. Az étkezés körüli rutinok kialakítása csökkentheti ezt a terhet, és automatikusabbá teheti az egészséges választásokat - magyarázta Charlotte Hagerman, a kutatás vezetője.

A vizsgálat résztvevői kétféle stratégiát követhettek. Vagy naponta állandó szinten tartották a kalóriabevitelüket, vagy heti átlagban gondolkodtak, kalóriákat "félretéve" a különleges alkalmakra. Azok a személyek, akik a legtöbb napon vezették az étkezési naplójukat, eleve sikeresebbek voltak.

Ugyanakkor még ők is eredményesebben fogytak, ha rutinszerűbb étrendet követtek.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a vizsgálat során nem mérték az elfogyasztott ételek tápértékét. Így nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy egyesek egészségtelen étrend mellett veszítettek a súlyukból. Az eredmények egyelőre csak statisztikai összefüggést mutatnak, ok-okozati kapcsolatot nem bizonyítanak.

A szerzők szerint a sikerben az is közrejátszhat, hogy a bevált, ismétlődő ételek előre kiszámolt kalóriatartalma megkönnyíti a napi kalóriaszámlálást.

Ezzel szemben a változatos étrend több döntési helyzetet teremt, ami jelentősen megnehezíti a pontos kalóriakontrollt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images