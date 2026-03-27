Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után

Izrael pénteken csapást mért az iráni haditengerészet legfontosabb rakéta- és aknagyártó létesítményére – közölte az izraeli hadseregre hivatkozva az Iran International.

A katonai közlemény szerint a Jazd városában található komplexumban tervezték, fejlesztették, szerelték össze és tárolták az iráni haderő korszerű rakétáit. Ezeket a fegyvereket hadihajókról, tengeralattjárókról és helikopterekről indítva, tengeri célpontok ellen vetették volna be.

Az izraeli hadsereg állítása szerint az iráni haditengerészet rakétáinak és tengeri aknáinak túlnyomó részét ebben az üzemben állították elő.

A precíziós csapást a katonai és a haditengerészeti hírszerzés információi alapján hajtották végre. Az izraeli fél tájékoztatása szerint a művelet jelentős kárt okozott az iráni haditengerészet gyártókapacitásában.

A hadsereg hozzátette: az éjszaka folyamán izraeli harci repülőgépek ballisztikus rakétákat gyártó létesítményeket és légvédelmi rendszereket is támadtak Irán-szerte.

