  • Megjelenítés
Kimondta Európa legerősebb vezetője:
Globál

Kimondta Európa legerősebb vezetője: "szerintem nem fog sikerrel járni Amerika és Izrael"

Portfolio
Izraelnek és az Egyesült Államoknak nincs világos stratégiája az iráni háború befejezésére, a rezsimváltás pedig valószínűleg nem fog sikerülni – idézi Friedrich Merz német kancellárt a Times of Israel.

Nem vagyok meggyőzve arról, hogy amit most Izrael és Amerika csinál végül eredményre fog vezetni”

– mondta Merz a FAZ konferenciáján.

A rezsimváltás a cél? Ha ez a cél, akkor szerintem nem fognak sikerrel járni”

– mondta Merz.

Még több Globál

Rámutatott: korábbi háborúkban, például Afganisztánban sem tudott sikerrel járni ehhez hasonló katonai művelet.

Merz arra is kitért: Berlin hajlandó részt venni a Hormuzi-szoros biztosításában katonai erővel is, de csak akkor, ha a mostani háború lezárult.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Holdblog

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility