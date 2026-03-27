  • Megjelenítés
Kimondták a legrosszabb forgatókönyvet: Donald Trump a sorsára hagyhatja Európát
Globál

Kimondták a legrosszabb forgatókönyvet: Donald Trump a sorsára hagyhatja Európát

MTI
Az Egyesült Államok és személyesen Donald Trump amerikai elnök legutóbbi megnyilvánulásai nyomán a brit kormánynak fel kell készülnie egy olyan helyzetre, amelyben Európa válság esetén már nem számíthat amerikai segítségnyújtásra - áll a brit parlament nemzetbiztonsági stratégiai vegyesbizottságának (Joint Committee on the National Security Strategy, JCNSS) pénteken bemutatott átfogó helyzetértékelésében.

Az alsóház és a felső kamara, a Lordok Háza tagjaiból álló testület 80 oldalas jelentése szerint Nagy-Britanniának folytatnia kell a stratégiai együttműködést az Egyesült Államokkal olyan területeken, amelyeken "ez gyakorlati haszonnal jár".

A brit kormánynak azonban európai szövetségeseivel együtt

világosan körvonalazott tervet kell kidolgoznia egy olyan átalakulási folyamatra, amelynek végén Európának a jelenleginél kiterjedtebb vezető szerepe lesz a NATO-ban

- áll a két parlamenti kamara közös szakbizottságának ajánlásában.

Még több Globál

A testület szerint arra "a lehetséges legrosszabb forgatókönyvre" is fel kell készülni, hogy válsághelyzet kialakulása esetén Európa nem számíthat az Egyesült Államok támogatására, és e felkészülés jegyében Londonnak az európai partnerekkel együttműködésben beruházásokat kell végrehajtania saját védelmi kapacitásainak fejlesztésére Amerika "potenciális visszavonulásának" ellentételezése végett.

A tanulmányban a parlamenti vegyesbizottság felszólítja a brit kormányt arra is, hogy e "készenléti felkészülés" során alakítson ki stratégiai kapcsolatrendszereket a NATO-n kívüli szövetségesekkel is a világ más térségeiben.

Az európai NATO-kapacitások fejlesztése mellett Nagy-Britanniának terveket kell készítenie az "eltávolodásra" az Egyesült Államoktól a kétoldalú kapcsolatok olyan területein, amelyeken nagyon jelentős az Amerikával szembeni brit függés, mindenekelőtt a nukleáris és a hagyományos védelemben, illetve a hírszerzésben - fogalmaz a bizottsági jelentés.

A testület ezeknek az ajánlásoknak az okai között felidézi, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is kilátásba helyezte az autonóm területként Dániához tartozó Grönland "megszerzését".

A bizottság felidézi azt is, hogy ezekre a kijelentésekre reagálva Mette Frederiksen dán miniszterelnök úgy fogalmazott:

ha az Egyesült Államok támadást intéz Grönland ellen, akkor "mindennek vége, beleértve a NATO-t és így a második világháború befejeződése óta kialakult biztonsági rendszert is".

A londoni parlament jelentése úgy fogalmaz: érzékelhető feszültséget keltettek a brit-amerikai kapcsolatrendszerben az olyan megnyilvánulások is, mint például a Washington által a hagyományos szövetségesekkel szemben bevezetett vámok, és ez kikezdheti az Egyesült Államokkal szembeni védelmi függés megbízhatóságát.

A bizottság szerint kedvező, hogy a brit kormány felismerte a felkészülés szükségességét egy olyan jövőbeni helyzetre, amelyben az Egyesült Államok a jelenleginél "kevésbé aktívan" járul hozzá Európa biztonságához, de még többet kell tenni annak biztosítására, hogy Európa és Nagy-Britannia hatékonyabban meg tudja védeni magát.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility