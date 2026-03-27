Kritikus pillanat közeleg: Ukrajna a szakadék szélére került, nem látszik a megoldás

Nagyjából 2026 júniusában Ukrajna kifogyhat a pénzügyi keretéből. A problémát elsősorban az okozza, hogy a nyugati segélyek késedelmesen érkeznek, valamint az ország működése érdekében az EU által felvázolt 90 milliárd eurós hitel blokkolás miatt függőben van. A lapnak névtelenül beszélt több tisztviselői is, kifejtették, hogy az Egyesült Államok lényegében leállított minden támogatást Kijev számára. A helyzet jelentősen csökkentette Kijev manőverezési lehetőségét. Andrij Pisznyij, az ukrán jegybank elnöke a hónap elején úgy fogalmazott, hogy nehézségekkel nézhetnek szembe a jövőben a frontvonalon harcoló katonák, és az államigazgatásban dolgozók bérének kifizetésével, de már készül a terv. Végső esetben a pénzügyminisztériumhoz fordulnak hitelért.
A problémát súlyosbítja, hogy a közel-keleti háború kedvező helyzetben hozta Oroszországot, Moszkva rengeteget tud keresni az energiahordozók megemelkedett világpiaci árán, valamint nyugati szankciók enyhülése miatt. Donald Trump amerikai elnök figyelmét leköti az Iránnal vívott háború, így nem az esetleges orosz-ukrán béketárgyalások is háttérbe szorultak. Amerika támogatásának elmaradása következtében
Európa vette át a legfontosabb pénzügyi szerepet Ukrajna támogatásában, ez viszont súlyos politikai kihívásokat jelent, a magyar és a szlovák politikai ellnállás miatt.
Az uniós patthelyzet további bonyodalmakat jelent a további országok támogatásainál is. Áprilisban dőlhet el egy 30 milliárd eurós segély sorsa is, akkor fognak Washingtonban összegyűlni a támogató országok pénzügyminiszterei. Kijevben jelenleg is nehézségeket jelent a helyzet: az IMF múlt hónapban hagyott jóvá egy 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot, ennek pénzügyi feltételeit teljesítenie kell. Ennek keretében változtatni kell az ország adótörvényein, ami feszültséget okoz a parlament és a kormány között. A módosításokhoz kötik a további kifizetéseket, egyelőre csak egy 1,5 milliárd dolláros részt utaltak az ukrán kormánynak. Az elhúzódó döntéshozatal miatt az a veszély fenyeget, hogy kicsúsznak az időkeretből.
Nehezítő körülmény, hogy a NATO tagállamai sem küldenek jelenleg további összegeket, ami miatt akadozik az amerikai fegyverek vásárlására létrehozott PURL program. Aljona Getmancsuk, Ukrajna NATO-nagykövete arról beszélt, hogy ezt néhány ország finanszírozza, de egyre nehezebb hozzájuk fordulni támogatásért. Kijev számításai szerint nem kis összegről van szó, mintegy 15 milliárd dollárt szántak erre ebben az évben. Éves szinten Ukrajna stabilpénzügyi helyzetéhez 52 milliárd külföldi támogatásra lenne szükség. A probléma megoldása egyelőre várat magára, ez pedig már a közeljövőben súlyos válságba sodorhatja az országot.
Már áprilisban „pénzügyi tragédiával” nézhetnek szembe, júniusra pedig teljesen kimerülhetnek a keretek.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Kritikus pillanat közeleg: Ukrajna a szakadék szélére került, nem látszik a megoldás
Hirtelen megsokasodtak a kihívások.
Drasztikus lépés jön Ausztriában: betiltják a közösségi média használatát a gyerekeknek
Itt a cselekvés ideje.
Olyan szám jött, ami sokakat el fog keseríteni: kiderült, mennyi rakétája van még valójában Iránnak
Úgy néz ki, egy kicsit túlbecsülte Amerika a csapások hatékonyságát.
Miért zuhan a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért
Friss megrendelésállomány-adatokat is közölt.
Nagy mennyiségű földgázt talált a Mol Pakisztánban
Ez a második találat másfél éven belül.
Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra: már áprilisban jöhet a nagy kamatemelés
A központi bank a gazdasági következmények mértékét próbálja felmérni.
Óraátállítás 2026: kezdődik a nyári időszámítás
Mikor lesz már végre vége?
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?