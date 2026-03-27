Kritikus pillanat közeleg: Ukrajna a szakadék szélére került, nem látszik a megoldás

Nagyjából 2026 júniusában Ukrajna kifogyhat a pénzügyi keretéből. A problémát elsősorban az okozza, hogy a nyugati segélyek késedelmesen érkeznek, valamint az ország működése érdekében az EU által felvázolt 90 milliárd eurós hitel blokkolás miatt függőben van. A lapnak névtelenül beszélt több tisztviselői is, kifejtették, hogy az Egyesült Államok lényegében leállított minden támogatást Kijev számára. A helyzet jelentősen csökkentette Kijev manőverezési lehetőségét. Andrij Pisznyij, az ukrán jegybank elnöke a hónap elején úgy fogalmazott, hogy nehézségekkel nézhetnek szembe a jövőben a frontvonalon harcoló katonák, és az államigazgatásban dolgozók bérének kifizetésével, de már készül a terv. Végső esetben a pénzügyminisztériumhoz fordulnak hitelért.

A problémát súlyosbítja, hogy a közel-keleti háború kedvező helyzetben hozta Oroszországot, Moszkva rengeteget tud keresni az energiahordozók megemelkedett világpiaci árán, valamint nyugati szankciók enyhülése miatt. Donald Trump amerikai elnök figyelmét leköti az Iránnal vívott háború, így nem az esetleges orosz-ukrán béketárgyalások is háttérbe szorultak. Amerika támogatásának elmaradása következtében

Európa vette át a legfontosabb pénzügyi szerepet Ukrajna támogatásában, ez viszont súlyos politikai kihívásokat jelent, a magyar és a szlovák politikai ellnállás miatt.

Az uniós patthelyzet további bonyodalmakat jelent a további országok támogatásainál is. Áprilisban dőlhet el egy 30 milliárd eurós segély sorsa is, akkor fognak Washingtonban összegyűlni a támogató országok pénzügyminiszterei. Kijevben jelenleg is nehézségeket jelent a helyzet: az IMF múlt hónapban hagyott jóvá egy 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot, ennek pénzügyi feltételeit teljesítenie kell. Ennek keretében változtatni kell az ország adótörvényein, ami feszültséget okoz a parlament és a kormány között. A módosításokhoz kötik a további kifizetéseket, egyelőre csak egy 1,5 milliárd dolláros részt utaltak az ukrán kormánynak. Az elhúzódó döntéshozatal miatt az a veszély fenyeget, hogy kicsúsznak az időkeretből.

Nehezítő körülmény, hogy a NATO tagállamai sem küldenek jelenleg további összegeket, ami miatt akadozik az amerikai fegyverek vásárlására létrehozott PURL program. Aljona Getmancsuk, Ukrajna NATO-nagykövete arról beszélt, hogy ezt néhány ország finanszírozza, de egyre nehezebb hozzájuk fordulni támogatásért. Kijev számításai szerint nem kis összegről van szó, mintegy 15 milliárd dollárt szántak erre ebben az évben. Éves szinten Ukrajna stabilpénzügyi helyzetéhez 52 milliárd külföldi támogatásra lenne szükség. A probléma megoldása egyelőre várat magára, ez pedig már a közeljövőben súlyos válságba sodorhatja az országot.

Már áprilisban „pénzügyi tragédiával” nézhetnek szembe, júniusra pedig teljesen kimerülhetnek a keretek.

