Mégis hova tűnt az ajatollah? Válaszolt Irán a kérdésre, ami mindenkit foglalkoztat

Modzstaba Hámenei, Irán frissen kinevezett legfőbb vezére a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, ezért számos pletyka kapott szárnyra hollétét illetően. Több internetes portálon terjesztik, hogy az ajatollah súlyos sérült, esetleg meg is halt.

Ali Bahreini, Irán ENSZ-követe válaszolt a spekulációra: azt mondta, Hámenei azért nem mutatkozik nyilvánosan, mert

Irán különleges helyzetben van, ezért különleges biztonsági intézkedéseket kell tennie.

Rámutatott: rendszeresen jönnek Hámeneitől bejelentések, döntések, nyilatkozatok, az iráni rendszer továbbra is teljes körűen funkcionál.

