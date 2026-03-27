Megjelentek az első felvételek: brutális pusztításra képes az új szuperfegyver – akár 70 kilométerről is lecsaphat
A dél-koreai Hanva Aerospace bemutatta legújabb, 8x8-as kerekes alvázra épített 155 milliméteres önjáró tarackját. A fejlesztés a K9 Thunder lánctalpas löveg tűzerejét egy közúton gyorsan mozgatható platformon kínálja - jelentette az Army Recognition.

A 2026. március 26-án a közösségi médiában nyilvánosságra került fotó egy olyan tüzérségi rendszert mutat be, amely a gyors telepíthetőséget és a "tüzelj és válts állást" taktikát helyezi előtérbe. A Hanva ezzel a fejlesztéssel a kerekes önjáró tarackok iránt világszerte növekvő kereslet kiszolgálását célozza meg. A vállalat elsősorban az európai és a közel-keleti piacokra fókuszál.

Az új tarack egy 155 milliméteres, lövegcsövet kapott, amelyet a jól bevált K9 Thunder rendszerről szereltek le. A tűzvezető rendszer szintén a K9-ből származik. Ez a kialakítás teljes körű kompatibilitást biztosít mind a NATO-szabványú tüzérségi lőszerekkel, mind a precíziós vezérlésű lövedékekkel. Hagyományos gránátokkal 40 kilométer feletti lőtávolság érhető el.

A hatótávolság-növelt vagy rakétapóthajtású lövedékek használatával ez a távolság megközelítőleg 70 kilométerre növelhető.

A kerekes alváz alkalmazása tudatos mérnöki döntés eredménye. A lánctalpas változathoz képest jelentősen kisebb a logisztikai igénye, nagyobb a közúti sebessége, és jóval egyszerűbb a karbantartása. Mindez lehetővé teszi a gyors átcsoportosítást a széttagolt hadműveleti területeken. A mobilitás növelése ellenére a rendszer tűzereje nem csökken a lánctalpas K9-hez viszonyítva.

Az új, 8x8-as kerekes tarack megjelenésével a Hanva Aerospace közvetlenül belép a francia CAESAR és a svéd Archer típusok által uralt piaci szegmensbe. Ebben a fegyverkategóriában a mobilitás és a NATO-kompatibilitás kulcsfontosságú értékesítési szempontnak számít.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Járműipar 2026

