Megszületett a paktum, de a legkényesebb részt kihagyták: itt a félmegoldás a kaotikus patthelyzetre Amerikában

A washingtoni szenátus amerikai idő szerint hajnali 2 óra után egyhangúlag rábólintott a DHS finanszírozására a pénzügyi év végéig,

a lépés alól azonban kivételt képez a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE), valamint a határőrség.

A tervezet többek között a Közlekedésbiztonsági Ügynökség (TSA), a Parti Őrség és a Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) működését biztosítja. A javaslatot még a szövetségi törvényhozás alsóházának, a képviselőháznak is jóvá kell hagynia, ami várhatóan még ma megtörténhet.

A felsőházi szavazást megelőzően Donald Trump bejelentette, hogy elnöki rendelettel szabadít fel forrásokat a TSA-dolgozók kifizetésére. A fizetés nélkül maradt biztonsági munkatársak közül sokan betegszabadságra mentek vagy felmondtak, ami a tavaszi szünet (spring break) előtt súlyos fennakadásokat okozott az amerikai repülőtereken.

A demokraták februárban még blokkolták a DHS finanszírozását, mert a Minnesotában végrehajtott fokozott bevándorlási razziák és tragédiák árnyékában – beleértve két amerikai állampolgár idegenrendészeti ügynökök általi megölését – szigorúbb korlátok közé kívánták szorítani a hatóság működését. Többek között azt követelték, hogy az ügynökök ne viselhessenek maszkot, és bírósági végzés nélkül ne hatolhassanak be lakásokba. A mostani kompromisszum végül ezek nélkül született meg, bár az ICE büdzséjét nem fedezi.

A republikánusok az ICE és a határőrség finanszírozását az úgynevezett költségvetési egyeztetési eljáráson (budget reconciliation) keresztül kívánják megoldani,

amihez elég az egyszerű többség a Kongresszusban, egyszóval a demokraták nélkül át tudják vinni. Republikánus részről John Thune szenátusi frakcióvezető közölte, hogy "lesznek más lehetőségeik" a fennmaradó tételek elfogadtatására, és úgy véli, a demokraták "semmilyen reformot" nem értek el.

Chuck Schumer demokrata frakcióvezető ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy ezt az alkut hetekkel ezelőtt meg lehetett volna kötni, frakciója pedig "egy tapodtat sem hátrált", továbbra is küzdeni fog a bevándorlási razziák reformjáért.

A patthelyzet feloldásához hozzájárult a Fehér Ház múlt heti bejelentése is, miszerint kiterjesztik a testkamerák használatát az idegenrendészeti hatóságoknál, valamint visszafogják a kényszerintézkedéseket az érzékeny helyszíneken, például a kórházakban és az iskolákban. Emellett előírják az ügynökök azonosítását, valamint vállalják a kongresszusi felügyelet biztosítását a fogvatartási létesítmények felett. Trump továbbá megvált belbiztonsági miniszterétől, Kristi Noemtől is, aki kritikák kereszttüzébe került a DHS működése miatt.

Az AP cikke kiemeli, hogy az elnök által tavaly aláírt "nagy, gyönyörű törvény" dollármilliárdokat juttatott a belbiztonsági tárcának, közte 75 milliárd dollárt az ICE működésére, így a bevándorlási tisztviselők a részleges leállás alatt is megkapják a fizetésüket.

