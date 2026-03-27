  • Megjelenítés
Nagy a baj: meghackelték az Európai Bizottság informatikai rendszereit, adatokat is ellophattak a rejtélyes támadók
Globál

Portfolio
Március 24-én kibertámadás érte az Európai Bizottság felhőinfrastruktúráját. Az előzetes vizsgálatok szerint a behatolók adatokat is eltulajdoníthattak az érintett weboldalakról.

A támadás az Europa webes platformot kiszolgáló felhőalapú rendszert célozta. Az Európai Bizottság pénteki közleménye szerint az informatikai incidenst gyorsan sikerült elszigetelni. A támadás teljes hatását ugyanakkor még vizsgálják a szakemberek.

A testület külön hangsúlyozta, hogy

a belső hálózatokat és rendszereket nem érintette a behatolás.

Az Európai Bizottság egyelőre nem közölte, hogy pontosan ki, vagy melyik kiberbűnözői csoport állhat a támadás mögött.

Még több Globál

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kiakadt Donald Trump jobbkeze: azt mondta, Zelenszkij egyszerűen hazudik

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Kapcsolódó cikkünk

Barátság vezeték: meglepő jelentést tettek az EU-s tényfeltáró delegációról

Kikerültek Ursula von der Leyen jobbkezének titkos levelei

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna megállapodott: a világ egyik legerősebb országával lépett szövetségre
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility