Nagy a baj: meghackelték az Európai Bizottság informatikai rendszereit, adatokat is ellophattak a rejtélyes támadók

Március 24-én kibertámadás érte az Európai Bizottság felhőinfrastruktúráját. Az előzetes vizsgálatok szerint a behatolók adatokat is eltulajdoníthattak az érintett weboldalakról.

A támadás az Europa webes platformot kiszolgáló felhőalapú rendszert célozta. Az Európai Bizottság pénteki közleménye szerint az informatikai incidenst gyorsan sikerült elszigetelni. A támadás teljes hatását ugyanakkor még vizsgálják a szakemberek.

A testület külön hangsúlyozta, hogy

a belső hálózatokat és rendszereket nem érintette a behatolás.

Az Európai Bizottság egyelőre nem közölte, hogy pontosan ki, vagy melyik kiberbűnözői csoport állhat a támadás mögött.

Forrás: Reuters

