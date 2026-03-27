Olyan bejelentést tett Amerika, amire Putyin azonnal pezsgőt bonthat: kulcsfontosságú támogatást veszthet el Ukrajna
Olyan bejelentést tett Amerika, amire Putyin azonnal pezsgőt bonthat: kulcsfontosságú támogatást veszthet el Ukrajna

Az Egyesült Államok tényleg átirányíthatja az Ukrajnának szánt fegyvereket a Közel-Keletre, ha ez szükségesnek bizonyul – erősítette meg Marco Rubio amerikai külügyminiszter az RBK cikke szerint.

Rubio újságírók kérdésére reagálva kommentálta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a Pentagon fontolóra vette az Ukrajnának szánt fegyverek átirányítását az iráni konfliktuszónába.

A külügyminiszter megerősítette, hogy egyelőre nem került sor ilyen lépésre. A lehetőséget ugyanakkor nem zárta ki.

Ezek nem valaki más fegyverei. Ezek a mi fegyvereink. Ez egy fegyverértékesítés a PURL-programon keresztül, amelyet a NATO finanszíroz"

– szögezte le Rubio. Hangsúlyozta: Washington szabadon rendelkezhet a katonai eszközök felett.

A tárcavezető hozzátette: ha az Egyesült Államoknak a saját készletei feltöltésére van szüksége, vagy bármilyen, a nemzeti érdekeit szolgáló műveletet kell végrehajtania,

az amerikai igények minden esetben elsőbbséget élveznek.

Kiemelte, hogy ez az elv a világ minden országával szemben érvényes.

Rubio ugyanakkor leszögezte, hogy a közel-keleti hadműveletek eddig nem érintették a PURL-programot. Korábban a The Washington Post arról számolt be, hogy a Pentagon tisztviselői már vizsgálták az Ukrajnának szánt fegyverek közel-keleti átcsoportosításának lehetőségét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

