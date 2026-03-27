Olyan bejelentést tett Amerika, amire Putyin azonnal pezsgőt bonthat: kulcsfontosságú támogatást veszthet el Ukrajna

Rubio újságírók kérdésére reagálva kommentálta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a Pentagon fontolóra vette az Ukrajnának szánt fegyverek átirányítását az iráni konfliktuszónába.

A külügyminiszter megerősítette, hogy egyelőre nem került sor ilyen lépésre. A lehetőséget ugyanakkor nem zárta ki.

Ezek nem valaki más fegyverei. Ezek a mi fegyvereink. Ez egy fegyverértékesítés a PURL-programon keresztül, amelyet a NATO finanszíroz"

– szögezte le Rubio. Hangsúlyozta: Washington szabadon rendelkezhet a katonai eszközök felett.

A tárcavezető hozzátette: ha az Egyesült Államoknak a saját készletei feltöltésére van szüksége, vagy bármilyen, a nemzeti érdekeit szolgáló műveletet kell végrehajtania,

az amerikai igények minden esetben elsőbbséget élveznek.

Kiemelte, hogy ez az elv a világ minden országával szemben érvényes.

Rubio ugyanakkor leszögezte, hogy a közel-keleti hadműveletek eddig nem érintették a PURL-programot. Korábban a The Washington Post arról számolt be, hogy a Pentagon tisztviselői már vizsgálták az Ukrajnának szánt fegyverek közel-keleti átcsoportosításának lehetőségét.

