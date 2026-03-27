Olyan súlyos csapás érte Iránt, hogy lehet, most teljesen borulnak a béketárgyalások

Irán egyelőre nem reagál az amerikai tárgyalási ajánlatra, miután a Izrael katonai csapásokat mért az ország ipari és nukleáris létesítményeire. Egy magas rangú iráni tisztségviselő pénteken közölte: a fegyveres támadások és a tárgyalások egyidejű sürgetése "elfogadhatatlan" számukra.

Teherán amerikai béketervre adott válaszát eredetileg péntekre vagy szombatra várták, a katonai akció azonban felborította a menetrendet. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X közösségi platformon figyelmeztette Washingtont. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy

Teherán "súlyos árat" fog fizettetni a támadásokért.

Aragcsi tájékoztatása szerint a légicsapások eltalálták Irán két legnagyobb acélgyárát, egy erőművet, valamint több polgári nukleáris létesítményt is. A tárcavezető kiemelte, hogy mindez szöges ellentétben áll Donald Trump korábbi ígéretével. Az amerikai elnök ugyanis korábban meghosszabbította a diplomáciai rendezés határidejét.

A Reuters egy meg nem nevezett iráni tisztviselőre hivatkozva azt írja:

Irán eredetileg ma vagy holnap akart válaszolni Amerika békeajánlatára, de egyelőre elhalasztják a válaszadást a támadás miatt.

Trump az előző éjszaka bejelentette, hogy "az iráni kormány kérésére" további tíz napig, április 6-ig tartózkodik az iráni energetikai infrastruktúra elleni csapásoktól. Az amerikai elnök azt is állította, hogy a fegyveres konfliktus lezárását célzó tárgyalások "folyamatban vannak és nagyon jól haladnak".

Közben más lapok arról írtak a nap folyamán: Izrael igyekszik most minél nagyobb kárt okozni Iránnak, mivel tartanak tőle, hogy Trump váratlanul lefújja az amerikai katonai akciót.

