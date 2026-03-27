Olyan súlyos csapás érte Iránt, hogy lehet, most teljesen borulnak a béketárgyalások
Globál

Irán egyelőre nem reagál az amerikai tárgyalási ajánlatra, miután a Izrael katonai csapásokat mért az ország ipari és nukleáris létesítményeire. Egy magas rangú iráni tisztségviselő pénteken közölte: a fegyveres támadások és a tárgyalások egyidejű sürgetése "elfogadhatatlan" számukra.

Teherán amerikai béketervre adott válaszát eredetileg péntekre vagy szombatra várták, a katonai akció azonban felborította a menetrendet. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X közösségi platformon figyelmeztette Washingtont. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy

Teherán "súlyos árat" fog fizettetni a támadásokért.

Aragcsi tájékoztatása szerint a légicsapások eltalálták Irán két legnagyobb acélgyárát, egy erőművet, valamint több polgári nukleáris létesítményt is. A tárcavezető kiemelte, hogy mindez szöges ellentétben áll Donald Trump korábbi ígéretével. Az amerikai elnök ugyanis korábban meghosszabbította a diplomáciai rendezés határidejét.

A Reuters egy meg nem nevezett iráni tisztviselőre hivatkozva azt írja:

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Olyan bejelentést tett Amerika, amire Putyin azonnal pezsgőt bonthat: kulcsfontosságú támogatást veszthet el Ukrajna

Irán eredetileg ma vagy holnap akart válaszolni Amerika békeajánlatára, de egyelőre elhalasztják a válaszadást a támadás miatt.

Trump az előző éjszaka bejelentette, hogy "az iráni kormány kérésére" további tíz napig, április 6-ig tartózkodik az iráni energetikai infrastruktúra elleni csapásoktól. Az amerikai elnök azt is állította, hogy a fegyveres konfliktus lezárását célzó tárgyalások "folyamatban vannak és nagyon jól haladnak".

Közben más lapok arról írtak a nap folyamán: Izrael igyekszik most minél nagyobb kárt okozni Iránnak, mivel tartanak tőle, hogy Trump váratlanul lefújja az amerikai katonai akciót.

Forrás: Reuters, Sky News

Címlapkép forrása: Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Ukrajna megállapodott: a világ egyik legerősebb országával lépett szövetségre
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
