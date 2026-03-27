Olyan szám jött, ami sokakat el fog keseríteni: kiderült, mennyi rakétája van még valójában Iránnak

Az izraeli-amerikai csapások egyelőre az iráni rakétaarzenál mindössze harmadát tudták eddig biztosan megsemmisíteni - írja a Reuters hírszerzési forrásokra hivatkozva.

A további egyharmad sorsa nem egyértelmű. A bombázások valószínűleg megrongálták, megsemmisítették, vagy föld alatti alagutakba és bunkerekbe temették ezeknek a fegyvereknek egy részét. Teherán azonban továbbra is jelentős rakétakészlettel rendelkezik. A harcok befejeztével ráadásul az eltemetett vagy megrongált fegyverek egy részét akár helyre is állíthatják.

Az egyik forrás szerint az iráni drónkapacitás tekintetében hasonló a helyzet.

Donald Trump amerikai elnök többször is bejelentette, hogy Irán lényegében katonailag megsemmisült, ennek ellenére a perzsa állam továbbra is folyamatosan támadás alatt tartja Izraelt és a térség szunnita olajállamait.

Izrael néhány napja hasonló jelentést tett közzé, kicsit optimistább számokkal: Jeruzsálem értékelése szerint az iráni rakéták kb. fele semmisült meg biztosan, illetve kb. egyharmad harcképes, a többi bunkerekbe lett temetve vagy más okokból használhatatlanná vált.

Forrás: Reuters

