Olyan szám jött, ami sokakat el fog keseríteni: kiderült, mennyi rakétája van még valójában Iránnak
Az izraeli-amerikai csapások egyelőre az iráni rakétaarzenál mindössze harmadát tudták eddig biztosan megsemmisíteni - írja a Reuters hírszerzési forrásokra hivatkozva.

A további egyharmad sorsa nem egyértelmű. A bombázások valószínűleg megrongálták, megsemmisítették, vagy föld alatti alagutakba és bunkerekbe temették ezeknek a fegyvereknek egy részét. Teherán azonban továbbra is jelentős rakétakészlettel rendelkezik. A harcok befejeztével ráadásul az eltemetett vagy megrongált fegyverek egy részét akár helyre is állíthatják.

Az egyik forrás szerint az iráni drónkapacitás tekintetében hasonló a helyzet.

Donald Trump amerikai elnök többször is bejelentette, hogy Irán lényegében katonailag megsemmisült, ennek ellenére a perzsa állam továbbra is folyamatosan támadás alatt tartja Izraelt és a térség szunnita olajállamait.

Izrael néhány napja hasonló jelentést tett közzé, kicsit optimistább számokkal: Jeruzsálem értékelése szerint az iráni rakéták kb. fele semmisült meg biztosan, illetve kb. egyharmad harcképes, a többi bunkerekbe lett temetve vagy más okokból használhatatlanná vált.

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kritikus pillanat közeleg: Ukrajna a szakadék szélére került, nem látszik a megoldás

Drasztikus lépés jön Ausztriában: betiltják a közösségi média használatát a gyerekeknek

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Dőlnek a tabuk a háborúban: nyíltan követelik az atombomba megépítését az iráni szélsőségesek
