Olyat tesz Donald Trump, amit eddig senki – Ez nyomot fog hagyni mindenki pénztárcájában
Hamarosan Donald Trump aláírása fog díszelegni az amerikai papírpénzeken – ezt a washingtoni pénzügyminisztérium csütörtökön jelentette be, a példátlan lépést az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójával indokolva. Ez lesz az első alkalom, hogy egy hivatalban lévő elnök szignója kerül az amerikai bankjegyekre, egyúttal 1861 óta először távolítják el az Egyesült Államok kincstárnokának aláírását a zöldhasúról - számol be a Guardian.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott a közleményében, hogy

nincs hatásosabb módja nagyszerű országunk és Donald J. Trump elnök történelmi eredményei elismerésének, mint ha a dollár az ő nevét viseli.

Az első, Trump és Bessent aláírásával ellátott 100 dolláros bankjegyeket júniusban nyomtatják.

A többi címlet gyártása az azt követő hónapokban kezdődik meg.

A döntés illeszkedik abba a trendbe, hogy Trump a saját nevével látja el a különböző amerikai állami intézményeket. Korábban átnevezte az Amerikai Békeintézetet és a Kennedy Központot, ezenkívül egy új hadihajóosztályt is róla neveztek el.

A republikánus elnök azonban másképp is nyomot fog hagyni az amerikaiak pénztárcájában.

Nemrég a Szövetségi Képzőművészeti Bizottság – mely minden tagját Trump nevezte ki – engedélyezte, hogy az amerikai pénzverde 24 karátos arany emlékérméket verjen Trump arcképével a Függetlenségi Nyilatkozat kiadásának 250. évfordulója alkalmából.

Jóllehet egy amerikai jogszabály kimondja, hogy hivatalban lévő elnök képmása nem szerepelhet törvényes fizetőeszközön, ez az emlékérmékre nem feltétlen vonatkozik. A különleges emlékérmék kibocsátása Bessent hatáskörébe tartozik, aki saját belátása alapján engedélyezheti azok verését. Mint megírtuk, annak dacára, hogy nem tilos, az amerikai történelem során eddig mindössze egyetlen elnök, Calvin Coolidge szerepelt hivatalos emlékérmén még a hivatali ideje alatt.

A bizottság ugyanakkor vizsgálja egy 1 dolláros érme verését is Trump arcképével,

amely már ténylegesen törvénysértőnek bizonyulhat, amennyiben nem emlékérmének minősülne.

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images

