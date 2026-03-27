Rejtélyes eltűnés rázta meg Amerika legnagyobb riválisát: főszerepben a J-20-as ötödik generációs vadászgép

Kiirthatatlan probléma

Jang Vej korábban az állami tulajdonú Kínai Repülési Ipari Vállalat (Aviation Industry Corporation of China – AVIC) alelnöke volt, 2018-ben kapta meg a kinevezését. Ez fontos pozíció, mivel a gyártó- és fejlesztővállalat fontos szerepet vállal Kína légierejének modernizálásában. Éppen ezért akinek a neve és önéletrajza kikerül a vállalat irányítói közé, az nagy figyelmet kap, valamint a tulajdonképpen egy amolyan dicsőséglistára is kitűzik a személyét. A név eltávolítása az online felületekről spekulációk sorozatát indította be, melyek összefüggésben állnak az országban zajló egyre kínosabbnak tűnő problémasorozattal, ami a hadsereg körüli, sokasodó problémákra hívja fel a figyelmet. Szerepe azért is fontos, mert még a legmagasabb döntéshozó testülethez, a Központi Bizottsághoz is köze volt 2017 és 2022 között, mint póttag.

Yang Wei, chief designer of China’s 5th-generation J-20 fighter jet, has been quietly removed from the official website of the Chinese Academy of Engineering. He has not appeared in public for over a year.Source: SCMP pic.twitter.com/pK8X9AeXXF https://t.co/pK8X9AeXXF — PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) March 19, 2026

Érdemes kicsit jobban kitérni az AVIC pontos szerepére. Az 1951-es alapítású vállalatnak ma több százezer dolgozója van, a katonai szegmens mellett a polgári területre is kiterjed a tevékenysége. Döntő szerepet kaptak a felemelkedő nagyhatalom légierejének modernizálásában, a nevükhöz kötődik olyan vadászgépek kifejlesztése és gyártása, mint 2025-ben zajos nemzetközi sikert elérő J-10-es is. Az ország kiemelt fontosságú szereplőként kezeli, ezt a legnagyobb riválisok is tudják: nem véletlen, hogy az Egyesült Államok szankciókkal sújtja a konglomerátumot.

Az AVIC vezetése körüli gyors változások egyáltalán nem új keletűek, korábban már több furcsa lépés szivárgott ki a sajtóba:

2023-ban robbant ki Tan Zsujszung, a vállalat akkori elnökének ügye. Azzal gyanúsították, hogy kenőpénzt fogadott el, végül az ország legfőbb korrupcióellenes ügynöksége, a Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottság (CCDI) kizárta Kommunista Pártból is. Pontos sorsa nem ismert.

a Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottság (CCDI) Pontos sorsa nem ismert. Két évvel később, 2025 elején Hao Csaopinget, az új vezetőt is elérte a korrupciógyanú. Az eljárás ugyanaz volt, mint korábban: eleinte eltűnik a név, megindulnak a találgatások. Az eset azért is volt különleges, mivel nem sokkal egy furcsa, (valószínűleg kísérleti fázisban lévő) hatodik generációs vadászgépnek tűnő jármű felbukkanása után történt, ami komoly erődemonstrációnak számít.

Az eljárás ugyanaz volt, mint korábban: eleinte eltűnik a név, megindulnak a találgatások. Az eset azért is volt különleges, mivel nem sokkal egy furcsa, (valószínűleg kísérleti fázisban lévő) hatodik generációs vadászgépnek tűnő jármű felbukkanása után történt, ami komoly erődemonstrációnak számít. 2025-ben már Jang Vej is eltűnt az AVIC listájáról, de akkor ez kisebb figyelmet kapott. A második, tudományos akadémiai eltűnése találgatásra ad okot. A nyilvánosság előtt már jóval több, mint egy éve nem jelent meg, ami óvatosan találgatásokra adott okot.

A fejlemény annak függvényében különösen érdekes, hogy Peking egy nagyszabású korrupcióellenes kampányt folytat az országban. A politikai vezetés meg van arról győződve, hogy

a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) minden szintjét, de különösen a felső vezetést átszövik a visszaélések, a korrupció, a gyanús pénzmozgások.

Az elmúlt néhány éven ennek látványos példáját is adták, mivel több magas rangú vezetőt eltávolítottak, lényegében teljesen lefejezték a hadsereget. A vád szinte minden esetben ugyanaz: hűtlen kezelés, hatalommal való visszaélés, korrupció. Hszi Csin-ping vezetése alatt ugyanakkor bevett gyakorlattá vált, hogy a politikailag veszélyes, vagy a pártvezetés döntéseit kritizáló személyeket meggyanúsították, majd ennek következményeként el is távolították őket a vezetésből. A problémáról itt írtunk bővebben:

Vad teóriák

Most ennél sokkal szövevényesebb teóriák bukkantak elő. Az egyik legdurvább egyenesen azt állítja, hogy Jang Vejt kivégezték. Az elmélet arról szól, hogy a főtervezőt fejbe lőtték az AVIC körüli problémák miatt. Azt mondják ugyanis, hogy a már évek óta szolgálatba állított J-20-as még mindig nem hozza azt a szintet teljesítményben, amit elvárnak tőle. A mostani kiváltó esetet ahhoz kötik, hogy az állítás szerint Hszi Csin-ping elnök végignézte az ötödik generációs vadászgép egyik repülését, ami balul sült el, a jármű felrobbant. Mivel Pekingnek égető szüksége lenne a katonai sikerekre – különösen Donald Trump iráni és venezuelai beavatkozásai miatt – ez a lehető legrosszabb pillanatban jött. Az elmélet azzal folytatódik, hogy a kínos incidenst követően

a politikai vezetés előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy a hozzájuk eljuttatott adatok nem felelnek meg a valóságnak.

Mivel a figyelem középpontjában a J-20-as vadászgép valódi teljesítménye áll, ezért érdemes egy kicsit szemügyre venni ezt a fejlesztést. Az ötödik generációs lopakodó harci repülőgép kétségtelenül Kína egyik legfontosabb katonai eszköze, ezzel lényegében az Egyesült Államok első számú kihívójává léptek elő. Peking nem is rejtette a véka alá a szándékait, egyértelműen az amerikai F-22 Raptorok vetélytársának szánták. 2017-ben állt szolgálatba, ezt követően gyakran vetették be a Tajvan körüli nyomásgyakorlásoknál. A valós képességeiről keveset tudni, ugyanakkor visszatérően a katonai szaklapok a meghajtással kapcsolatos problémákat emlegetik. Kína igyekszik minden téren önálló fejlesztésekkel előrukkolni, hogy megszabaduljanak az egykori szovjet-orosz katonai függőség utolsó részeitől is, ám a jelek szerint a hajtóművek terén ez sokkal nehezebben megy, mint remélték.

A J-20-as duplahajtóműves gépek jelenleg nem kellően erős meghajtással vannak ellátva, a probléma megoldását a szupermodern, teljesen független gyártású WS-15-től várták. Ennek fejlesztése folyamatos csúszásban van. Mindez a gép lopakodó képességeit is rontja, mivel a hajtómű fúvókák szabadon vannak. Problémásnak szokták említeni a gép kifejezetten nagy méretét, amely a légiharc során jelenthet hátrányt. A vadászgépet eredetileg orosz AL-31F hajtóművek hajtották, később áttértek a saját fejlesztésű WS-10C-re. Itt is gondot okozott a tolóerő-tömeg aránya, valamint a megbízhatósága. A WS-15 ezeket a problémákat küzdötte volna le, de a teszteredmények egyelőre nem megnyugtatóak Pekingnek.

Detailed close-up view of China's WS-10 engine nozzle feathers on a J-16 jet.The WS-10 is a Chinese high-thrust turbofan engine developed for advanced fighter jets, including the J-10C, J-11B, J-15, J-16, and J-20.Thrust: 120–140 kN, with newer models supporting… pic.twitter.com/4QXy7kDWxF https://t.co/4QXy7kDWxF — Clash Report (@clashreport) March 29, 2025

Itt ér össze az elég nagy nyilvánosságot kapó, Jang Vej eltűnéséről és haláláról szóló híresztelés a katonai szakvéleményekkel. A pletyka ugyanis éppen a J-20-as meghajtási gondjait emeli ki, állítások szerint már 200 alkalommal robbant fel teszt során a jármű. Egy ilyet nézhetett végig maga Hszi is, aki aztán a pilóta halála miatt a főtervezőt nevezte meg felelősnek (bizonyos változatok itt kiemelik, hogy az ilyen típusú bevetésekhez női pilótákat alkalmaznak).

Az egyre vadabb pletykáknak a kínai politikai gondolkodás enged teret.

Teljesen általános ugyanis, hogy lényegében semmiről sem adnak hivatalos magyarázatot. A kinevezésekről csak egy szűk kör dönt, ahogy az eltávolításokról is. Mivel hivatalosan szinte semmit nem közölnek a külvilággal, ezért csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre, hogy valójában mi folyik a belső körökben. Bizonyos esetekben 1-2 névtelen forrás szivárogtat ki adatokat, de ezek valóságtartalmát ellenőrizni szinte lehetetlen. Katonai szempontból a titkolózás megindokolható azzal, hogy a sikerek esetén képesek a riválisoknak meglepetést okozni, kudarcok esetén pedig elfedni azokat.

Az ilyen jellegű híresztelések ugyanakkor nem tesznek jót a kínai hadiipar renoméjának, amely egyértelműen az Egyesült Államok globális pozíciójára törne, kifejezetten az indo-csendes-óceáni térségben szeretnének hegemón szerepkört kialakítani. Bár 2025 májusában az India-Pakisztán háborúban a J-10C vadászgépek zajos nemzetközi sikert arattak, minden jel szerint Iránban becsődölt az amerikai-izraeli támadással szemben a kínai haditechnika. Mindez azt jelentheti, hogy hiába a tavaly szeptemberben tartott erődemonstráció, valójában még mindig csak próbálják behozni a lemaradást a katonai fejlesztések terén, egyelőre sikertelenül. Nem sokkal ezt követően hatalmas adatszivárgásról érkeztek hírek, mintegy 10 petabájtnyi, nagyrészt bizalmas információt loptak el hackerek. Ez tovább növeli a bizalmatlanságot az országban a hadiipari szektorral szemben.

Fontos ugyanakkor kijelenteni, hogy a vad teóriákat érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel azok gyakran lehetnek egy esetleges dezinformációs kampány részei.

Visszatérve Jang Vejhez,

valószínűleg sosem fog kiderülni, hogy miért kellett távoznia ilyen váratlanul, ez pedig sokáig fenn fogja tartani a megerősítetlen híreszteléseket.

Mivel éles helyzetben a J-20-as soha nem lett bevetve, ezért a valódi képességeiről alig tudni valamit, így minden megmarad a találgatás szintjén.

Címlapkép forrása: Zhou Guoqiang/VCG via Getty Images