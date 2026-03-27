Szintet lépett a víz alatti hadviselés: rejtőzködő drónokat fognak kilőni az amerikai torpedóvetőkből

Az L3Harris 2026. március 25-én jelentette be, hogy elnyerte a Defense Innovation Unit (DIU) szerződését. Ennek értelmében a vállalat Torpedo Tube Launch and Recovery (TTLR) rendszereket szállít az amerikai haditengerészet tengeralattjáró-flottája számára. A megállapodás kiemelkedő jelentőségű. Segítségével ugyanis az autonóm víz alatti hadviselés a tesztelési és demonstrációs fázisból az aktív hadműveleti alkalmazás szintjére lép.
A TTLR egy moduláris rendszer, amely
lehetővé teszi az L3Harris Iver4 900 típusú autonóm víz alatti járművek (UUV) indítását és visszatérését a tengeralattjárók szabványos torpedóvető csövein keresztül.
Ez a megoldás tovább erősíti a tengeralattjárók alapvető előnyét, a rejtett működést. A hajó ugyanis a felszínre emelkedés és a legénység közvetlen kockáztatása nélkül képes személyzet nélküli eszközt küldeni előre, majd a feladat végrehajtása után azt visszavenni a fedélzetre.
Az L3Harris közlése szerint amerikai és szövetséges haditengerészetek már sikeresen tesztelték a rendszert. A próbák során felderítési, hírszerzési, megfigyelési és aknakutatási feladatokat végeztek. A vállalat hangsúlyozta, hogy a TTLR több tengeralattjáró-osztállyal és szövetséges platformmal is interoperábilis.
Március 31-én éjjel átmeneti korlátozások a Mol töltőállomásokon
Informatikai rendszerátállás lesz.
Kihirdették a vörös riasztást: lezárások vannak a brutális havazás és szélvihar miatt Horvátországban, van, ahol 80 centi hó hullott
Borzalmas az időjárás a szomszédban.
Vizsgálják a Wizz Airt, hogy még mindig megtévesztik-e a fogyasztókat
Utóvizsgálatot tart a GVH.
Új Covid-variáns terjed - Ezek a fő tünetek
Nagyon hatékonyan fertőz.
A polgári Magyarország, ami nem lett
Egy friss kutatás szerint a társadalom csupán 5 százaléka polgárosodott.
Megjelentek az első felvételek: brutális pusztításra képes az új szuperfegyver – akár 70 kilométerről is lecsaphat
Kihívót kaptak az európai csúcsragadozók.
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?