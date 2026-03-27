Szintet lépett a víz alatti hadviselés: rejtőzködő drónokat fognak kilőni az amerikai torpedóvetőkből
Az L3Harris a Defense Innovation Unit megbízásából szállít torpedóvető csőből indítható és visszanyerhető, autonóm víz alatti járműveket az amerikai haditengerészet tengeralattjáróihoz. Ez a szerződés a személyzet nélküli víz alatti hadviselés új szakaszát nyitja meg.

Az L3Harris 2026. március 25-én jelentette be, hogy elnyerte a Defense Innovation Unit (DIU) szerződését. Ennek értelmében a vállalat Torpedo Tube Launch and Recovery (TTLR) rendszereket szállít az amerikai haditengerészet tengeralattjáró-flottája számára. A megállapodás kiemelkedő jelentőségű. Segítségével ugyanis az autonóm víz alatti hadviselés a tesztelési és demonstrációs fázisból az aktív hadműveleti alkalmazás szintjére lép.

A TTLR egy moduláris rendszer, amely

lehetővé teszi az L3Harris Iver4 900 típusú autonóm víz alatti járművek (UUV) indítását és visszatérését a tengeralattjárók szabványos torpedóvető csövein keresztül.

Ez a megoldás tovább erősíti a tengeralattjárók alapvető előnyét, a rejtett működést. A hajó ugyanis a felszínre emelkedés és a legénység közvetlen kockáztatása nélkül képes személyzet nélküli eszközt küldeni előre, majd a feladat végrehajtása után azt visszavenni a fedélzetre.

Az L3Harris közlése szerint amerikai és szövetséges haditengerészetek már sikeresen tesztelték a rendszert. A próbák során felderítési, hírszerzési, megfigyelési és aknakutatási feladatokat végeztek. A vállalat hangsúlyozta, hogy a TTLR több tengeralattjáró-osztállyal és szövetséges platformmal is interoperábilis.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Járműipar 2026

2026. március 26.

