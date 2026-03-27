Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Indiai kollégájával egyeztetett az ukrán külügyminiszter
Andrij Szibija ukrán külügyminiszter pénteken közölte, hogy a franciaországi G7-találkozó szünetében "tartalmas eszmecserét" folytatott Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszterrel.
Megvitattuk a közel-keleti fejleményeket, valamint a regionális stabilizáció és a legfontosabb globális ellátási láncok zavartalan működésének fontosságát
- írta Szibija az X-en.
(Reuters)
Ukrán jelentés érkezett
Az ukrán légierő közlése szerint az Oroszország által indított 102 drónból 93-at lelőttek a múlt éjszaka folyamán.
Nyolc helyszínen kilenc dróncsapást jegyeztek fel, négy helyről pedig alábbhulló dróntörmelékről érkezett jelentés.
(Ukrinform)
25 millió dollárral segíti Washington az elhurcolt ukrán gyerekek hazatérését
Az Egyesült Államok 25 millió dolláros segítséget nyújt az Oroszországba elvitt ukrán gyerekek hazajuttatása érdekében zajló munkához - jelentette be az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.
A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a Kongresszussal összehangoltan meghatározott támogatási program forrásai olyan ukrán gyermekek és fiatalok azonosítására, nyomainak felkutatására, visszajuttatására és rehabilitációjára fordíthatók, akiket erővel vagy más módon vittek el családjaiktól és közösségeikből.
(MTI)
Példátlan szankciókkal sújtanák amerikai szenátorok a magyar kormány tagjait, ha nem válunk le az orosz energiahordozókról
Két amerikai szenátor, a demokrata Jeanne Shaheen és a republikánus Thom Tillis olyan kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be, amely szankciókat és vízumtilalmat írna elő magas rangú magyar kormányzati tisztviselőkkel szemben, ha azok akadályozzák az Ukrajnának nyújtott támogatást, miközben Magyarország továbbra is orosz olajat és gázt vásárol.
