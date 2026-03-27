  • Megjelenítés
Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Globál

Portfolio
Az északkelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy 54 éves férfi, két másik pedig megsebesült orosz légicsapások következtében az elmúlt 24 órában - írja az Ukrinform a helyi rendőrségre hivatkozva. Volodimir Zelenszkij csütörtökön váratlan látogatást tett Szaúd-Arábiában. Az ukrán elnök Dzsiddában találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, hogy elnyerje az arab államok támogatását Oroszország ellen, miközben az Egyesült Államok a katonai erőforrások átcsoportosítását fontolgatja az iráni háborúból kifolyólag. A Sahed drónokat jól ismerő Kijev több mint 200 szakértőt küldött a régióba, hogy segítsék az iráni támadások által sújtott olajmonarchiák védelmét a CNBC szerint. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
Megosztás

Indiai kollégájával egyeztetett az ukrán külügyminiszter

Andrij Szibija ukrán külügyminiszter pénteken közölte, hogy a franciaországi G7-találkozó szünetében "tartalmas eszmecserét" folytatott Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszterrel.

Megvitattuk a közel-keleti fejleményeket, valamint a regionális stabilizáció és a legfontosabb globális ellátási láncok zavartalan működésének fontosságát

- írta Szibija az X-en.

(Reuters)

Megosztás

Ukrán jelentés érkezett

Az ukrán légierő közlése szerint az Oroszország által indított 102 drónból 93-at lelőttek a múlt éjszaka folyamán.

Nyolc helyszínen kilenc dróncsapást jegyeztek fel, négy helyről pedig alábbhulló dróntörmelékről érkezett jelentés.

(Ukrinform)

Megosztás

25 millió dollárral segíti Washington az elhurcolt ukrán gyerekek hazatérését

Az Egyesült Államok 25 millió dolláros segítséget nyújt az Oroszországba elvitt ukrán gyerekek hazajuttatása érdekében zajló munkához - jelentette be az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.

A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a Kongresszussal összehangoltan meghatározott támogatási program forrásai olyan ukrán gyermekek és fiatalok azonosítására, nyomainak felkutatására, visszajuttatására és rehabilitációjára fordíthatók, akiket erővel vagy más módon vittek el családjaiktól és közösségeikből.

(MTI)

Megosztás

Példátlan szankciókkal sújtanák amerikai szenátorok a magyar kormány tagjait, ha nem válunk le az orosz energiahordozókról

Két amerikai szenátor, a demokrata Jeanne Shaheen és a republikánus Thom Tillis olyan kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be, amely szankciókat és vízumtilalmat írna elő magas rangú magyar kormányzati tisztviselőkkel szemben, ha azok akadályozzák az Ukrajnának nyújtott támogatást, miközben Magyarország továbbra is orosz olajat és gázt vásárol.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Konferencia ajánló

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország
Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility