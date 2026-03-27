Úgy néz ki, baj van: egymásnak estek Trump szövetségesei - Nem erről volt szó a háború előtt, csúnyán alábecsülték Iránt

Vance az elmúlt napok során több alkalommal egyeztetett telefonon Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, főleg azért, mert úgy fest, az alelnök lesz az a személy, aki amerikai oldalról az Iránnal való béketárgyalásokat vezeti majd.

Az Axios információi szerint

az alelnök és Netanjahu között hétfőn kifejezetten feszült telefonbeszélgetés zajlott.

Vance nyíltan, szemtől szembe kritizálta az izraeli vezetőt, azt mondta neki, hogy a háború előtti jóslatai túlzottan "rózsásnak" bizonyultak.

Úgy látja, különösen az iráni rezsimváltás esélyeit becsülte túl az izraeli vezető.

Bibi a háború előtt arról győzködte az elnököt, hogy ez egy könnyű menet lesz, és a rezsimváltás sokkal valószínűbb, mint amilyen valójában volt. Az alelnök azonban már akkor is reálisan látta a helyzetet"

- fogalmazott egy amerikai forrás.

A telefonhívás másnapján egy Miriam Adelson republikánus nagytámogató tulajdonában álló jobboldali izraeli lap érdekes állítást tett közzé.

A cikk szerint Vance rákiabált Netanjahura a ciszjordániai telepesek palesztinok elleni erőszakos fellépése miatt is.

Több amerikai és izraeli forrás szerint azonban a hír valótlan volt. Vance tanácsadói úgy vélik, hogy

lehet, hogy szándékos médiakampány kezdett Izrael azért, hogy aláássa az amerikai alelnök pozícióját.

Ennek elsődleges oka, hogy nem tartják Vance-t eléggé keményvonalasnak - az alelnök ugyanis régóta kritizálja a közel-keleti "végtelen háborúkat."

Az Axios megjegyzi: már a háború előkészítése során is Vance képviselte az egyik legóvatosabb álláspontot a kormányzaton belül. Aggályokat fogalmazott meg a konfliktus várható időtartamával, pontos céljaival, valamint az amerikai lőszerkészletekre gyakorolt hatásaival kapcsolatban.

Miután azonban Trump a katonai beavatkozás mellett döntött, az alelnök már az elsöprő erő alkalmazását szorgalmazta a mielőbbi győzelem érdekében.

Tanácsadói szerint Vance határozottan támogatja Izraelt, ugyanakkor több aggálya is van a háború céljait, stratégiáját és az Amerika és Izrael közti vélt vagy valós érdekkonfliktust illetően.

Címlapkép forrása: Nathan Howard - Pool/Getty Images