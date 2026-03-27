Új Covid-variáns terjed - Ezek a fő tünetek

A BA.3.2-t először 2024 novemberében azonosították Dél-Afrikában. Ez a törzs az omikron 2022-ben felbukkant BA.3-as alvariánsának leszármazottja. Bár a korábbi változat gyakorlatilag eltűnt, sosem halt ki teljesen.
Két év és több tucat mutáció után jelent meg a BA.3.2, amely tavaly szeptembertől kezdett gyorsan terjedni.
Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint februárra már legalább 25 amerikai államban mutatták ki a jelenlétét.
A variáns azért kelt aggodalmat, mert a tüskefehérjéjén 70-75 mutációt hordoz. Ez genetikailag élesen megkülönbözteti a JN.1 és az LP.8.1 törzsektől, vagyis azoktól a variánsoktól, amelyeket a jelenlegi Covid-vakcinák céloznak.
Úgy gondoljuk, hogy képes lehet kijátszani a lakosságban már meglévő immunitás nagy részét - mondta Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Egyetem virológusa. A CDC is megerősítette, hogy
a laboratóriumi vizsgálatok során a BA.3.2 hatékonyan kerülte el a koronavírus elleni antitesteket.
Van azonban egy fontos tényező, amely árnyalja a képet: a mutációk egy része valószínűleg rontja a vírus sejtekhez való kötődési képességét.
Bár az immunrendszerünk nem ismeri fel jól a kórokozót, maga a vírus sem ismeri fel megfelelően a mi sejtjeinket - jegyezte meg Dana Mazo, a NYU Langone Health infektológusa.
Jó hír viszont, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, miszerint a BA.3.2 súlyosabb megbetegedést okozna.
A tünetek megegyeznek a többi keringő variáns által okozott panaszokkal:
- köhögés,
- láz,
- torokfájás,
- fáradtság,
- valamint a szaglás- és ízérzésvesztés
Emellett a vírus továbbra is érzékeny a jelenleg elérhető vírusellenes készítményekre.
A JN.1 vonalat célzó, 2025-2026-os Covid-vakcinák a laboratóriumi vizsgálatok során kevésbé bizonyultak hatékonynak a BA.3.2 ellen. A WHO szerint azonban ezek az oltóanyagok továbbra is védelmet nyújtanak a betegség súlyos lefolyásával szemben.
Mivel a vakcinák összetételét jellemzően nyaranta frissítik, lehetséges, hogy a jövőben a BA.3.2 variánst is beépítik a védelembe. Akik az elmúlt hat-tizenkét hónapban nem kaptak oltást, és nem is estek át a fertőzésen, azoknak érdemes lehet egyeztetniük a kezelőorvosukkal egy emlékeztető oltás beadásáról. Ez különösen a 65 év felettiek, a legyengült immunrendszerűek és a krónikus betegek számára javasolt.
Március 31-én éjjel átmeneti korlátozások a Mol töltőállomásokon
Informatikai rendszerátállás lesz.
Kihirdették a vörös riasztást: lezárások vannak a brutális havazás és szélvihar miatt Horvátországban, van, ahol 80 centi hó hullott
Borzalmas az időjárás a szomszédban.
Vizsgálják a Wizz Airt, hogy még mindig megtévesztik-e a fogyasztókat
Utóvizsgálatot tart a GVH.
Szintet lépett a víz alatti hadviselés: rejtőzködő drónokat fognak kilőni az amerikai torpedóvetőkből
A kilövéssel nem dobtak nagyot, de ezek a drónok már vissza is tudnak jönni.
A polgári Magyarország, ami nem lett
Egy friss kutatás szerint a társadalom csupán 5 százaléka polgárosodott.
Megjelentek az első felvételek: brutális pusztításra képes az új szuperfegyver – akár 70 kilométerről is lecsaphat
Kihívót kaptak az európai csúcsragadozók.
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.