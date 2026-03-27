Új Covid-variáns terjed - Ezek a fő tünetek

A BA.3.2-t először 2024 novemberében azonosították Dél-Afrikában. Ez a törzs az omikron 2022-ben felbukkant BA.3-as alvariánsának leszármazottja. Bár a korábbi változat gyakorlatilag eltűnt, sosem halt ki teljesen.

Két év és több tucat mutáció után jelent meg a BA.3.2, amely tavaly szeptembertől kezdett gyorsan terjedni.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint februárra már legalább 25 amerikai államban mutatták ki a jelenlétét.

A variáns azért kelt aggodalmat, mert a tüskefehérjéjén 70-75 mutációt hordoz. Ez genetikailag élesen megkülönbözteti a JN.1 és az LP.8.1 törzsektől, vagyis azoktól a variánsoktól, amelyeket a jelenlegi Covid-vakcinák céloznak.

Úgy gondoljuk, hogy képes lehet kijátszani a lakosságban már meglévő immunitás nagy részét - mondta Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Egyetem virológusa. A CDC is megerősítette, hogy

a laboratóriumi vizsgálatok során a BA.3.2 hatékonyan kerülte el a koronavírus elleni antitesteket.

Van azonban egy fontos tényező, amely árnyalja a képet: a mutációk egy része valószínűleg rontja a vírus sejtekhez való kötődési képességét.

Bár az immunrendszerünk nem ismeri fel jól a kórokozót, maga a vírus sem ismeri fel megfelelően a mi sejtjeinket - jegyezte meg Dana Mazo, a NYU Langone Health infektológusa.

Jó hír viszont, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, miszerint a BA.3.2 súlyosabb megbetegedést okozna.

A tünetek megegyeznek a többi keringő variáns által okozott panaszokkal:

köhögés,

láz,

torokfájás,

fáradtság,

valamint a szaglás- és ízérzésvesztés

Emellett a vírus továbbra is érzékeny a jelenleg elérhető vírusellenes készítményekre.

A JN.1 vonalat célzó, 2025-2026-os Covid-vakcinák a laboratóriumi vizsgálatok során kevésbé bizonyultak hatékonynak a BA.3.2 ellen. A WHO szerint azonban ezek az oltóanyagok továbbra is védelmet nyújtanak a betegség súlyos lefolyásával szemben.

Mivel a vakcinák összetételét jellemzően nyaranta frissítik, lehetséges, hogy a jövőben a BA.3.2 variánst is beépítik a védelembe. Akik az elmúlt hat-tizenkét hónapban nem kaptak oltást, és nem is estek át a fertőzésen, azoknak érdemes lehet egyeztetniük a kezelőorvosukkal egy emlékeztető oltás beadásáról. Ez különösen a 65 év felettiek, a legyengült immunrendszerűek és a krónikus betegek számára javasolt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images