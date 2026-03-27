Ukrajna megállapodott: a világ egyik legerősebb országával lépett szövetségre
Az iráni háború árnyékában Ukrajna háborús tudását egyre több ország szeretné megszerezni - írja a Reuters.

Védelmi együttműködési megállapodást írt alá egymással Ukrajna és Szaúd-Arábia. A bejelentés után a felek védelmi szerződéseket köthetnek egymással, valamint technológiai együttműködéseket és beruházásokat tartalmazhat.

Készek vagyunk megosztani szakértelmünket és rendszereinket Szaúd-Arábiával, és együtt dolgozni az életek védelmének erősítésén

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A bejelentés kulcsfontosságú lehet a felek számára. A közel-keleti háború rávilágított, hogy az oroszok ellen vívott háború tudására nagy szükség lehet a világ más pontjain is. Irán ballisztikus rakétákkal és olcsó drónokkal támad az Öbölben, az elhúzódó háborúra a térségi országok légvédelmi rendszerei nem voltak felkészülve. A jelentések szerint nincs elegendő elfogó rakéta, amely képes hosszú távon is hatástalanítani a fenyegető eszközöket. Az orosz-ukrán háború során Kijev jelentős ismeretet szerzett a hasonló jellegű támadásokkal kapcsolatban, amelyet meg tud osztani a hasonló helyzetben lévő országoknak.

Szaúd-Arábia a világ egyik legerősebb gazdaságának számít, éves GDP-je nagyjából 1,3 milliárd dollár körül van.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

