Váratlan fordulat: hiába a rezsim garanciája, kudarcba fulladt az átkelés a Hormuzi-szoroson

A kínai COSCO két szállítóhajója megpróbált áthaladni a Perzsa-öböl be- és kijáratát jelentő Hormuzi-szoroson. A járművek Irán engedélyével igyekeztek kijutni az Ománi-öbölbe, ám ez a kísérlet meghiúsult. A keleti vállalat március 25-én tett bejelentést, hogy újraindítja a forgalmat a Távol-Kelet és az Arab-félsziget országai között. Az első átkelési kísérlet azonban sikertelen volt, ez pedig kérdéseket vet fel, ugyanis Irán garantálta a biztonságukat.
Bár ez volt az első átkelési kísérlet, amelyet egy nagyobb hajózási csoport megkísérelt a háború kezdete óta, a pénteki incidens azt mutatta, hogy a biztonságos áthaladás nem garantálható
– vonta le ebből a következtetést Rebecca Gerdes, a Kpler adatplatform elemzője.
A két hajó az AIS hajókövető rendszerén keresztül megfigyelhető volt. Ezen keresztül üzeneteket is sugároztak, melyben kijelentették, hogy a jármű kínai tulajdonan van és a legénység tagjai is a keleti nagyhatalom állampolgárai. Ez fontos részlet lehet, hiszen ezzel igyekezhettek az iráni fegyveres alakulatokat tájékoztatni, hogy ne vegyék őket célba. A jelentések szerint ugyanakkor végül a visszafordulás mellett döntöttek. A COSCO egyelőre nem szólalt meg az ügyben.
Kína és Irán szoros kapcsolatot ápol egymással, már a Hormuzi-szoros blokkolásának kezdeteitől jelezte Teherán, hogy a Peking érdekeltségébe tartozó járművek külön elbírálást kaphatnak. Az eset ugyanakkor megkérdőjelezi, hogy mikor lesz újra járható a tengerszoros, bár
az továbbra is talány, pontosan mi akadályozta meg az áthaladást.
Korábban több szakértő is úgy vélte, hogy az iszlamista rezsim aknákat helyezhetett ki az útvonal közelében.
Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images
