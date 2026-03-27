Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek

Irán elkezdi átengedni a Hormuzi-szoroson a humanitárius segélyszállítmányokat – közölte Irán ENSZ-követe, Ali Bahreini.

Ez a lépés Irán elköteleződését tükrözi a humanitárius lépések támogatása végett, valamint biztosítja azt, hogy a segélyek eljussanak azokhoz, akiknek ez szükséges, késlekedés nélkül”

– írta ki Bahreini X-oldalára.

Hangsúlyozta: az ENSZ kérte Iránt arra, hogy nyissák meg a szorost a humanitárius szállítmányoknak, Teherán ennek a kérésnek tesz eleget.

