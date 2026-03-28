Alaposan megsorozta a nemzetközi repülőteret Irán: több csapás is érte Kuvaitot

Szombaton több dróncsapás érte a kuvaiti nemzetközi repülőteret. A támadások jelentős károkat okoztak a helyi radarrendszerben, de személyi sérülés nem történt – közölte a KUNA állami hírügynökség az ország légügyi hatóságára hivatkozva.

A hatóság szóvivője szerint a támadásokat Irán, valamint az általa támogatott fegyveres csoportok és milíciák hajtották végre. A repülőteret nem először érte csapás. Szerdán egy korábbi dróntalálat nyomán tűz ütött ki az üzemanyagtartályoknál. Ezt a tüzet a tűzoltóság csak egy 58 órás, folyamatos oltási művelet után, szombatra tudta megfékezni.

Teherán Izrael mellett azokat az öböl menti arab államokat is célba vette, amelyek amerikai katonai létesítményeknek adnak otthont. Ennek részeként egy szaúd-arábiai amerikai katonai támaszpontot is iráni csapás ért, amely

során két légi utántöltő gép, valamint 12 amerikai katona is megsérült.

Eközben a jemeni húszik Irán oldalán, rakétákkal támadják Izraelt.

Forrás: Reuters

