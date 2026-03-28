Alaposan megsorozta a nemzetközi repülőteret Irán: több csapás is érte Kuvaitot
Szombaton több dróncsapás érte a kuvaiti nemzetközi repülőteret. A támadások jelentős károkat okoztak a helyi radarrendszerben, de személyi sérülés nem történt – közölte a KUNA állami hírügynökség az ország légügyi hatóságára hivatkozva.

A hatóság szóvivője szerint a támadásokat Irán, valamint az általa támogatott fegyveres csoportok és milíciák hajtották végre. A repülőteret nem először érte csapás. Szerdán egy korábbi dróntalálat nyomán tűz ütött ki az üzemanyagtartályoknál. Ezt a tüzet a tűzoltóság csak egy 58 órás, folyamatos oltási művelet után, szombatra tudta megfékezni.

Teherán Izrael mellett azokat az öböl menti arab államokat is célba vette, amelyek amerikai katonai létesítményeknek adnak otthont. Ennek részeként egy szaúd-arábiai amerikai katonai támaszpontot is iráni csapás ért, amely

során két légi utántöltő gép, valamint 12 amerikai katona is megsérült.

Áttörte a légvédelmet Irán: súlyos csapás ért egy amerikai támaszpontot

Eközben a jemeni húszik Irán oldalán, rakétákkal támadják Izraelt.

Meghalt David Cornstein, volt budapesti nagykövet, a magyar-amerikai kapcsolatok elkötelezett híve

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Megszólaltak a szakértők: eddig bírhatja Teherán rakétákkal, hamarosan jöhet a fordulat a háborúban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Lángokban áll Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója: lecsaptak az ukrán drónok
Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
