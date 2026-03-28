  • Megjelenítés
Áll a bál a gigantikus fegyverüzlet körül: az amerikaiak egész egyszerűen elvették a vadászgépekre szánt pénzt
Globál

Portfolio
Svájc tavaly ősszel leállította a Patriot légvédelmi rendszerek kifizetését, mivel a szállítás éveket csúszik. Az SRF svájci közszolgálati médium kutatásai azonban feltárták, hogy a fizetési moratórium hatástalan. Az Egyesült Államok ugyanis egyszerűen átcsoportosítja a Patriot-programra azt a pénzt, amelyet Svájc az F-35-ös vadászgépekre utalt át - írta meg a SRF.

Urs Loher, a svájci fegyverkezési hivatal vezetője megerősítette az értesüléseket, az átirányított összeg pontos nagyságát az amerikai hatóságok nyomására ugyanakkor nem hozhatta nyilvánosságra. Csupán annyit közölt, hogy "háromjegyű millió frankos összegről" van szó,

vagyis jóval százmillió frank feletti tételről.

Ezt a kiskaput az amerikai fegyverkereskedelmi rendszer, a Foreign Military Sales (FMS) program teszi lehetővé. Ennek keretében az összes svájci fegyverbeszerzésre befizetett összeg egyetlen alapba kerül. Ha az egyik projektnél hiányzik a fedezet, az amerikai hatóságok jogosultak egy másik projekt pénzéből átcsoportosítani.

Pontosan ezt teszik most is, amikor a vadászgépekre szánt összegeket a Patriot-rendszerre fordítják.

Még több Globál

Az átcsoportosítás komoly nyomás alá helyezi a svájci védelmi minisztériumot (VBS), mivel így az F-35-ös programban keletkezik hiány. Az év végén a tárca kénytelen volt több tízmillió frankot az eredeti ütemtervnél korábban átutalni az Egyesült Államokba, hogy biztosítsa a vadászgépes program fedezetét. A kényszerű, előrehozott kifizetések tovább súlyosbítják a meglévő pénzügyi gondokat. A VBS-nek emiatt jelenleg nincs elegendő forrása a már jóváhagyott beszerzések megkezdésére.

A svájci parlamentben élesen bírálják a fejleményeket. Werner Salzmann, a Svájci Néppárt (SVP) biztonságpolitikai szakértője bosszantónak nevezte, hogy a fizetési moratórium ellenére egyszerűen átirányítják a pénzt. Josef Dittl szenátor szerint a VBS nem volt tisztában azzal, hogy a rendszer ilyen módon megkerülhető. A Szociáldemokrata Párt (SP) részéről Priska Seiler-Graf úgy véli, ez az eset is megerősíti korábbi követelését a Patriot-beszerzés leállítására. Pártja a jövőben a lehető legnagyobb mértékben elkerülné az amerikai fegyvervásárlásokat. Salzmann szintén elismerte, hogy megrendült a bizalma. Szerinte egyre több értelmezési probléma merül fel az FMS-szerződéseknél, ezért Svájcnak alaposan meg kell fontolnia, hogy a jövőben egyáltalán köt-e ilyen megállapodásokat.

A svájci védelmi tárca továbbra is tárgyal az Egyesült Államokkal. A minisztérium szeretné elérni, hogy a Patriot-kifizetéseket a csúszó szállítással összhangban átütemezzék. Erre az amerikaiak a késedelmes szállításaik ellenére sem valami nyitottak. Loher a tárgyalások kimenetelét bizonytalannak nevezte, majd hozzátette: "Az erőviszonyok meglehetősen egyértelműek."

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
Küszöbön a végső csapás: hivatalosan is bejelentette Izrael, a földdel teszik egyenlővé Irán megmaradt létesítményeit
Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility