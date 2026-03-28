Áll a bál a gigantikus fegyverüzlet körül: az amerikaiak egész egyszerűen elvették a vadászgépekre szánt pénzt

Urs Loher, a svájci fegyverkezési hivatal vezetője megerősítette az értesüléseket, az átirányított összeg pontos nagyságát az amerikai hatóságok nyomására ugyanakkor nem hozhatta nyilvánosságra. Csupán annyit közölt, hogy "háromjegyű millió frankos összegről" van szó,
vagyis jóval százmillió frank feletti tételről.
Ezt a kiskaput az amerikai fegyverkereskedelmi rendszer, a Foreign Military Sales (FMS) program teszi lehetővé. Ennek keretében az összes svájci fegyverbeszerzésre befizetett összeg egyetlen alapba kerül. Ha az egyik projektnél hiányzik a fedezet, az amerikai hatóságok jogosultak egy másik projekt pénzéből átcsoportosítani.
Pontosan ezt teszik most is, amikor a vadászgépekre szánt összegeket a Patriot-rendszerre fordítják.
Az átcsoportosítás komoly nyomás alá helyezi a svájci védelmi minisztériumot (VBS), mivel így az F-35-ös programban keletkezik hiány. Az év végén a tárca kénytelen volt több tízmillió frankot az eredeti ütemtervnél korábban átutalni az Egyesült Államokba, hogy biztosítsa a vadászgépes program fedezetét. A kényszerű, előrehozott kifizetések tovább súlyosbítják a meglévő pénzügyi gondokat. A VBS-nek emiatt jelenleg nincs elegendő forrása a már jóváhagyott beszerzések megkezdésére.
A svájci parlamentben élesen bírálják a fejleményeket. Werner Salzmann, a Svájci Néppárt (SVP) biztonságpolitikai szakértője bosszantónak nevezte, hogy a fizetési moratórium ellenére egyszerűen átirányítják a pénzt. Josef Dittl szenátor szerint a VBS nem volt tisztában azzal, hogy a rendszer ilyen módon megkerülhető. A Szociáldemokrata Párt (SP) részéről Priska Seiler-Graf úgy véli, ez az eset is megerősíti korábbi követelését a Patriot-beszerzés leállítására. Pártja a jövőben a lehető legnagyobb mértékben elkerülné az amerikai fegyvervásárlásokat. Salzmann szintén elismerte, hogy megrendült a bizalma. Szerinte egyre több értelmezési probléma merül fel az FMS-szerződéseknél, ezért Svájcnak alaposan meg kell fontolnia, hogy a jövőben egyáltalán köt-e ilyen megállapodásokat.
A svájci védelmi tárca továbbra is tárgyal az Egyesült Államokkal. A minisztérium szeretné elérni, hogy a Patriot-kifizetéseket a csúszó szállítással összhangban átütemezzék. Erre az amerikaiak a késedelmes szállításaik ellenére sem valami nyitottak. Loher a tárgyalások kimenetelét bizonytalannak nevezte, majd hozzátette: "Az erőviszonyok meglehetősen egyértelműek."
Címlapkép forrása: Getty Images
Áll a bál a gigantikus fegyverüzlet körül: az amerikaiak egész egyszerűen elvették a vadászgépekre szánt pénzt
Százmilliókat emeltek le a számláról.
